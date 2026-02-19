Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською
Читати українською

Новый индустриальный парк "Брил Парк" в Винницкой области включен в реестр: какие направления производства

Правительство приняло решение о включении индустриального парка "Брил Парк" в госреестр. Промышленный объект площадью 27,93 га расположен в Винницкой области на территории Жмеринского городского территориального общества. Реализация этого проекта позволит создать около 390 новых рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энокономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Срок работы парка установлен на 34 года. Инициатором создания выступило АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Эрагон", которое планирует инвестировать в проект более 1 млрд грн. Финансовый план базируется на сочетании собственных средств инициатора, государственных стимулов и частного капитала будущих резидентов.

"Включение "Брил Парк" в Реестр создает необходимые условия для развития предприятий перерабатывающей отрасли, способных производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Создание новых производственных мощностей в Винницкой области не только будет стимулировать региональное развитие и наполнять местные бюджеты, но и будет способствовать внедрению новейших технологий и созданию качественных рабочих и созданию качественных рабочих", — отметил заместитель министра Виталий Киндратив.

Направления деятельности парка

На территории "Брил Парк" предусмотрено развитие предприятий по трем ключевым векторам:

  • производство мукомольно-крупяной продукции, крахмалов, готовых кормов для животных, а также переработка и консервирование плодоовощной продукции;
  • изготовление изделий из древесины, керамики, фарфора, абразивных и других неметаллических минеральных материалов;
  • научно-техническая деятельность, сфера ИТ и телекоммуникаций.

Парк будет открыт для компаний, вынужденных релокироваться с прифронтовых территорий в связи с войной.

Справочно

Реестр индустриальных парков насчитывает 113 объектов. Динамика их создания свидетельствует о стабильном интересе бизнеса и общин к современным производственным форматам. Эти площадки являются частью инвестиционной составляющей национальной политики "Сделано в Украине".

Ранее сообщалось, что в Киевской и Львовской области создадут новые индустриальные парки.

Автор:
Татьяна Ковальчук