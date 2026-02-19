Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Новий індустріальний парк "Бріл Парк" на Вінничині включено до реєстру: які напрямки виробництва

індустріальний парк
Новий індустріальний парк на Вінничині включено до держреєстру. / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку "Бріл Парк" до держреєстру. Промисловий об'єкт площею 27,93 га розташований у Вінницькій області на території Жмеринської міської територіальної громади. Реалізація цього проекту дозволить створити близько 390 нових робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енокономіки, довкілля та сільського господарства.

Термін функціонування парку встановлено на 34 роки. Ініціатором створення виступило АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ерагон", яке планує інвестувати в проект понад 1 млрд грн. Фінансовий план базується на поєднанні власних коштів ініціатора, державних стимулів та приватного капіталу майбутніх резидентів.

"Включення "Бріл Парк" до Реєстру створює необхідні умови для розбудови підприємств переробної галузі, здатних виготовляти продукцію з високою доданою вартістю. Створення нових виробничих потужностей на Вінниччині не лише стимулюватиме регіональний розвиток і наповнюватиме місцеві бюджети, а й сприятиме впровадженню новітніх технологій та створенню якісних робочих місць для наших громадян" — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Напрямки діяльності парку

На території "Бріл Парк" передбачено розвиток підприємств за трьома ключовими векторами:

  • виробництво борошномельно-круп'яної продукції, крохмалів, готових кормів для тварин, а також переробка та консервування плодоовочевої продукції; 
  • виготовлення виробів з деревини, кераміки, фарфору, абразивних та інших неметалевих мінеральних матеріалів; 
  • науково-технічна діяльність, сфера ІТ та телекомунікацій.

Парк буде відкритий для компаній, що змушені були релокуватись з прифронтових територій у зв’язку з війною.

Довідково

Наразі Реєстр індустріальних парків налічує 113 об'єктів. Динаміка їхнього створення свідчить про стабільний інтерес бізнесу та громад до сучасних виробничих форматів. Ці майданчики є частиною інвестиційної складової національної політики "Зроблено в Україні".

Раніше повідомлялося, що на Київщині та Львівщині створять нові індустріальні парки.

Автор:
Тетяна Ковальчук