Новий індустріальний парк "Бріл Парк" на Вінничині включено до реєстру: які напрямки виробництва

Уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку "Бріл Парк" до держреєстру. Промисловий об'єкт площею 27,93 га розташований у Вінницькій області на території Жмеринської міської територіальної громади. Реалізація цього проекту дозволить створити близько 390 нових робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енокономіки, довкілля та сільського господарства.

Термін функціонування парку встановлено на 34 роки. Ініціатором створення виступило АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ерагон", яке планує інвестувати в проект понад 1 млрд грн. Фінансовий план базується на поєднанні власних коштів ініціатора, державних стимулів та приватного капіталу майбутніх резидентів.

"Включення "Бріл Парк" до Реєстру створює необхідні умови для розбудови підприємств переробної галузі, здатних виготовляти продукцію з високою доданою вартістю. Створення нових виробничих потужностей на Вінниччині не лише стимулюватиме регіональний розвиток і наповнюватиме місцеві бюджети, а й сприятиме впровадженню новітніх технологій та створенню якісних робочих місць для наших громадян" — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Напрямки діяльності парку

На території "Бріл Парк" передбачено розвиток підприємств за трьома ключовими векторами:

виробництво борошномельно-круп'яної продукції, крохмалів, готових кормів для тварин, а також переробка та консервування плодоовочевої продукції;

виготовлення виробів з деревини, кераміки, фарфору, абразивних та інших неметалевих мінеральних матеріалів;

науково-технічна діяльність, сфера ІТ та телекомунікацій.

Парк буде відкритий для компаній, що змушені були релокуватись з прифронтових територій у зв’язку з війною.

Довідково

Наразі Реєстр індустріальних парків налічує 113 об'єктів. Динаміка їхнього створення свідчить про стабільний інтерес бізнесу та громад до сучасних виробничих форматів. Ці майданчики є частиною інвестиційної складової національної політики "Зроблено в Україні".

