Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Наличный курс:

USD

44,07

43,95

EUR

51,25

51,03

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Производство косметики и переработка какао: индустриальный парк в Буче привлек новых участников

Дмитрий Кисилеский, индустриальный парк КИТ
Индустриальный парк "КИТ"/Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Индустриальный парк КИТ в городе Буча Киевской области стал хабом для малых и средних производителей. В состав его резидентов вошли два новых предприятия: контрактный производитель косметики "Пилаб" и переработчик какао-бобов "Какао+".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Общее количество участников парка увеличилось до пяти, учитывая производителя полиграфических материалов Fres.Co, логистический центр "Новой почты" и дистрибьютора техники EDG Group.

Новые игроки

Компания "Пилаб" инвестировала 16 млн грн в запуск нового производства, где сейчас работает 20 рабочих. Предприятие имеет собственную лабораторию и планирует производить более 10 тонн кремов, эмульсий и лосьонов, а также 2 тонны декоративной косметики в месяц. Продукция производится для заказчиков из Украины, Молдовы, Польши, Великобритании, ОАЭ, США и Канады.

Компания "Какао+" вложила в производство 3,2 млн. грн. и планирует инвестировать еще 4,5 млн. грн. в 2026 году. Штат состоит из 10 человек. Предприятие выпускает обжаренные какао-бобы, миксы, дрипы и питьевой шоколад с плановым объемом 1,8 тонн готовой продукции в месяц. В разработке находятся продукты постферментации какао-бобов с украинскими фруктами.

На территории индустриального парка "КИТ" уже построено 2 очереди помещений из 11 запланированных, на месте 3-й очереди продолжаются земельные работы. Для развития инфраструктуры парк привлек 150 млн. грн государственного финансирования. Киевская ОВА компенсировала 0,5 млн грн расходов на проектные работы, а Бучанский горсовет освободил парк от уплаты налога на землю, что позволяет экономить 3,4 млн грн в год.

Напомним, немецкая компания Goldhofer AG начала производство компонентов для крупногабаритных полуприцепов на базе индустриального парка "Красилов Технопорт" в Хмельницкой области. Объем инвестиционного проекта составляет 4,5 млн. евро, из которых 1,5 млн. евро уже направлены на развитие мощностей.

Автор:
Татьяна Ковальчук