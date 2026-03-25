Производство косметики и переработка какао: индустриальный парк в Буче привлек новых участников

Индустриальный парк КИТ в городе Буча Киевской области стал хабом для малых и средних производителей. В состав его резидентов вошли два новых предприятия: контрактный производитель косметики "Пилаб" и переработчик какао-бобов "Какао+".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Общее количество участников парка увеличилось до пяти, учитывая производителя полиграфических материалов Fres.Co, логистический центр "Новой почты" и дистрибьютора техники EDG Group.

Новые игроки

Компания "Пилаб" инвестировала 16 млн грн в запуск нового производства, где сейчас работает 20 рабочих. Предприятие имеет собственную лабораторию и планирует производить более 10 тонн кремов, эмульсий и лосьонов, а также 2 тонны декоративной косметики в месяц. Продукция производится для заказчиков из Украины, Молдовы, Польши, Великобритании, ОАЭ, США и Канады.

Компания "Какао+" вложила в производство 3,2 млн. грн. и планирует инвестировать еще 4,5 млн. грн. в 2026 году. Штат состоит из 10 человек. Предприятие выпускает обжаренные какао-бобы, миксы, дрипы и питьевой шоколад с плановым объемом 1,8 тонн готовой продукции в месяц. В разработке находятся продукты постферментации какао-бобов с украинскими фруктами.

На территории индустриального парка "КИТ" уже построено 2 очереди помещений из 11 запланированных, на месте 3-й очереди продолжаются земельные работы. Для развития инфраструктуры парк привлек 150 млн. грн государственного финансирования. Киевская ОВА компенсировала 0,5 млн грн расходов на проектные работы, а Бучанский горсовет освободил парк от уплаты налога на землю, что позволяет экономить 3,4 млн грн в год.

