Из восьми индустриальных парков Винничины пять активно развиваются, привлекая инвестиции

В Винницкой области работает 8 индустриальных парков, из которых 5 считаются активными. На этих территориях ведется строительство производственных предприятий или развитие инженерной инфраструктуры. Всего в активных парках создано более 1000 рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский по результатам межведомственного совещания с представителями управляющих компаний региона.

Среди новых участников рынка выделяется индустриальный парк "Экологические инициативы". Здесь идет строительство предприятия по производству гофротары. Общий объем инвестиций в проект составляет 817 млн. грн. Завершение первой очереди производственно-складских помещений ожидается к концу лета 2026 года.

Кисилевский подчеркнул, что Винницкая община занимает лидирующие позиции в Украине по количеству индустриальных парков и уровню их поддержки. Самой успешной площадкой является "ВинИндастри". Это коммунальный парк, где уже работают предприятия. Развитие инфраструктуры вокруг таких объектов обеспечивается за счет сотрудничества городского совета и государственной поддержки. Также идет развитие парка "Формация Винница".

Единственным объектом, который находится под риском исключения из государственного реестра, является "Винтерспорт". Австрийские инвесторы приостановили реализацию проекта до завершения военных действий. Однако существует вероятность возобновления активности парка после стабилизации ситуации.

"Главная проблема, обсужденная на совещании, усовершенствование механизмов помощи государства для индустриальных парков, пострадавших от вражеских обстрелов. В этом направлении также движемся. Недавно ввели изменения в форматах господдержки на такие случаи", — сообщил политик.

Ранее сообщалось, что Винницкая пищевая фабрика благодаря привлечению государственного гранта на переработку в размере 8 миллионов гривен открыла новый цех по производству сидра. Денежные средства были направлены на закупку металлических емкостей и пастеризаторов, изготовленных на Калиновском машиностроительном заводе, что обеспечило поддержку другого регионального производителя.