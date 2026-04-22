Винницкая пищевая фабрика запустила новый цех по производству сидра (ФОТО)

Винницкая пищевая фабрика благодаря привлечению государственного гранта на переработку в размере 8 миллионов гривен открыла новый цех по производству сидра. Денежные средства были направлены на закупку металлических емкостей и пастеризаторов, изготовленных на Калиновском машиностроительном заводе, что обеспечило поддержку другого регионального производителя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Такой мультипликационный эффект от государственной поддержки всегда дает перерабатывающая промышленность. Именно поэтому она сейчас находится в фокусе правительственной поддержки", - отметил он.

Дмитрий Кисилевский посетил Винницкую пищевую фабрику

Предприятие продолжает развитие базовых направлений деятельности, в частности, производства хрена и горчицы. Годовой объем выпуска этой продукции составляет 18 миллионов банок. По статистике фабрики, в последние годы потребление горчицы среди украинцев растет, в то время как спрос на хрен постепенно снижается. В настоящее время продукция поставляется в 11 стран мира, при этом доля экспорта составляет около 20% от общего объема производства.

Фабрика хорошо известна брендом "Дижонская горчица" и "Винницкий хрен"

История компании включает успешные международные контракты, в частности, поставку горчицы во Францию на сумму 1 миллион евро после того, как местные производители столкнулись с неурожаем сырья.

На сегодняшний день предприятие обеспечивает работой 145 работников. Компания также реализует меры по укреплению энергетической устойчивости производства, готовясь к предстоящему зимнему периоду.

