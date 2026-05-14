У Києві ремонтуватимуть Південний міст: як курсуватиме транспорт

У Києві частково обмежуватимуть рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег Дніпра.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві з 19:00 15 травня до 19:00 18 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Тимчасові зміни пов’язані з ремонтними роботами.

На мосту в напрямку з правого на лівий берег Дніпра фахівці КП "Київавтошляхміст" ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Під час проведення робіт транспорт рухатиметься середньою смугою.

У "Київавтодорі" зазначили, що через несприятливі погодні умови графік виконання робіт можуть змінити.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом.

Нагадаємо, у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.