- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У Києві ремонтуватимуть Південний міст: як курсуватиме транспорт
У Києві частково обмежуватимуть рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег Дніпра.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.
У Києві з 19:00 15 травня до 19:00 18 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Тимчасові зміни пов’язані з ремонтними роботами.
На мосту в напрямку з правого на лівий берег Дніпра фахівці КП "Київавтошляхміст" ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Під час проведення робіт транспорт рухатиметься середньою смугою.
У "Київавтодорі" зазначили, що через несприятливі погодні умови графік виконання робіт можуть змінити.
Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом.
Нагадаємо, у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.