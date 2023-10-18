В ДТЕК розробили спеціальну програму для більш рівномірних відключень світла. Поки що її застосовуватимуть лише у Київській області

Компанія “ДТЕК Київські регіональні електромережі” розробила спеціальну програму, котра допомагатиме диспетчерам правильно розподіляти ліміти споживання електроенергії та застосовувати графіки відключення світла рівномірно для усіх споживачів. Про це на прес-конференції розповів генеральний директор компанії “ДТЕК Київські регіональні електромережі” Віталій Шайда.

"Ми розробили графіки відключень. Також до цих графіків ми розробили відповідний програмний продукт що унеможливлює помилку диспетчера при застосуванні графіків, а саме дозволяє рівномірно і соціально справедливо розподіляти ті ліміти які доводяться над усіма клієнтами в Київській області", - сказав Шайда.

За його словами, минулого року в компанії зрозуміли, що керувати лімітами енергоспоживання та графіками відключень світла диспетчеру досить важко тому розробили відповідний програмний продукт, котрий підказуватиме диспетчеру кого він повинен відключити, а кого включити, щоб електроенергія подавалась усім споживачам однаковий час.

Шайда зауважив, що минулого року ця програма тестувалася, а у цьому опалювальному сезоні буде застосована за умови якщо будуть застосовані графіки відключень.

В прес-службі компанії "ДТЕК Мережі" зауважили, що даний програмний продукт буде діяти лише в Київській області, де він власне був розроблений. Масштабувати це рішення на інші регіони в компанії поки не планують.

За словами Шайди готуючись до можливих уражень критичної інфраструктури "ДТЕК Київські регіональні електромережі" переформатували роботу аварійних ремонтних бригад закріпивши за кожною з 238 бригад певні населені пункти де вони будуть дислокуватися. Також компанія подбала про фізичний захист обладнання від уражень ракет та дронів.

Україна готується до атак на енергетичну інфраструктуру під час опалювального сезону

Минула зима запам’яталась українцям масованими обстрілами критичної інфраструктури та відключеннями світла. З огляду на заяви військового та політичного керівництва країни варто очікувати російських атак інфраструктури й у цьому опалювальному сезоні.

Наразі оператори систем розподілу вже розробили графіки відключень світла, але те чи будуть їх застосовувати залежатиме від ступеня пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. У разі, якщо відключень світла за графіками все ж минути не удасться, однією з новинок цього опалювального сезону буде перехід об'єктів критичної інфраструктури(дитячі садки, лікарні) на резервні джерела живлення, що дозволить більш рівномірно розподілити наявні ліміти споживання в системі.

Зауважимо, що минулого року під час систематичних відключень світла для українців створювали різноманітні додатки моніторингу відключень, а також сервіси від постачальників послуг, що допомагали дізнатися про можливі відключення.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві енергетики заявили, що відключення світла поки що не плануються в жодному з регіонів України. Наразі генерації вистачає на покриття споживання. Відключення світла можливі лише у разі масованих ворожих обстрілів.