Відключення світла наразі не плануються в жодному регіоні України, - Міненерго

Відключення світла поки що не плануються в жодному регіоні України. Наразі генерації вистачає на покриття споживання. Відключення світла можливі лише у разі масованих ворожих обстрілів.

Про це заявили в Міненерго, коментуючи інформацію, що з'явилася в мережі, про нібито застосування графіків відключень електроенергії.

"В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії", - зазначають у відомстві.

З цього приводу Міністерство енергетики повідомляє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

"Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни. Вони можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов", - наголошують у відомстві.

Там додають, що енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.

"Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією", - підкреслили у відомстві.

Також наразі немає жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів.

Нагадаємо, оператори систем розподілу розробили графіки відключень на опалювальний сезон, але у випадку повторення масованих обстрілів інфраструктури ці графіки будуть відкориговані. Детальніше про це читайте в статті “Зима під обстрілами. За яких умов взимку відключатимуть світло та як працюватимуть нові графіки відключень”, опублікованій на Delo.ua.

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