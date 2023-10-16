Отключения света пока не планируются ни в одном регионе Украины, - Минэнерго

Отключения света пока не планируются ни в одном регионе Украины. Пока генерации хватает на покрытие потребления. Отключения света возможны только при массированных вражеских обстрелах.

Об этом заявили в Минэнерго, комментируя появившуюся в сети информацию о якобы применении графиков отключений электроэнергии.

"В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии", - отмечают в ведомстве.

По этому поводу Министерство энергетики сообщает, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

"Ограничений электроснабжения пока не планируется ни в одной из областей страны. Они возможны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону.

"Минэнерго обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и пользоваться только официальной и достоверной информацией", - подчеркнули в ведомстве.

Также нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей.

Напомним, операторы систем распределения разработали графики отключений на отопительный сезон, но в случае повторения массированных обстрелов инфраструктуры эти графики будут откорректированы. Подробнее об этом читайте в статье “ Зима под обстрелами. При каких условиях зимой будут отключать свет и как будут работать новые графики отключений, опубликованной на Delo.ua.

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