88% украинцев предполагают повторение блекаутов: как готовятся

88% украинцев предполагают повторение блекаутов в этом году, но только 16% планируют покупку устройств автономного электропитания.

Об этом сообщает пресс-служба OLX, которая провела опрос среди 7 тысяч украинцев, чтобы исследовать, сколько людей предполагает в этом году повторение блекаутов и как готовятся к ним.

По результатам опроса, 88% украинцев предполагают в этом году повторение блекаутов, 12% - не верят в то, что сценарий с систематическим отключением света может повториться.

Несмотря на большое количество ожидающих блекауты людей, только 16% опрошенных планируют покупку устройств автономного электропитания.

46% – не планируют вообще, 36% – уже приобрели в прошлом или в этом году.

Что касается устройств, которые нужно иметь дома при отключении света: 75% украинцев считают, что это павербанк, 70% – фонарь, 52% – лампа на батарейках, 37% – портативная зарядная станция, 31% – генератор.

Также в опросе респонденты отметили, что на дому в случае блекаутов следует иметь свечи, гирлянды, газовые печки и баллоны.

Что касается приобретения генератора или портативной зарядной станции, то его планируют всего 15% опрошенных.

Среди причин отказа от покупки называют стоимость (66%), сложности при обслуживании (9%), уверенность в том, что блекаутов в этом году не будет (5%), отсутствие нужного товара на рынке (2%).

Отметим, украинцы постепенно готовятся к зиме, которая может быть даже сложнее предыдущей. Главной проблемой в прошлом году были регулярные отключения света, а главным решением этой проблемы были генераторы и мобильные зарядные станции, спрос на которые существенно вырос в прошлом году и остается высоким до сих пор. Как подготовиться к зимним отключениям света читайте в материале Delo.ua.

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