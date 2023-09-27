88% українців припускають повторення блекаутів: як готуються

88% українців припускають цьогоріч повторення блекаутів, але лише 16% планують покупку пристроїв автономного електроживлення.

Про це повідомляє пресслужба OLX, яка провела опитування серед 7 тисяч українців, щоб дослідити скільки людей припускає цьогоріч повторення блекаутів та як готуються до них.

За результатами опитування, 88% українців припускають цьогоріч повторення блекаутів, 12% – не вірять в те, що тогорічний сценарій із систематичним вимкненням світла може повторитись.

Попри велику кількість людей, які очікують блекаути, лише 16% опитаних планують покупку пристроїв автономного електроживлення.

46% – не планують взагалі, 36% – вже придбали в минулому або в цьому році.

Щодо пристроїв, які потрібно мати вдома при відключенні світла: 75% українців вважають, що це павербанк, 70% – ліхтар, 52% – лампа на батарейках, 37% – портативна зарядна станція, 31% – генератор.

Також в опитуванні респонденти зазначили, що вдома у випадку блекаутів слід мати свічки, гірлянди, газові пічки та балони.

Що стосується придбання генератора чи портативної зарядної станції, то його планують лише 15% опитаних.

Серед причин відмови від покупки називають: вартість (66%), складнощі при обслуговуванні (9%), впевненість у тому, що блекаутів цьогоріч не буде (5%), відсутність потрібного товару на ринку (2%).

Зауважимо, українці поступово готуються до зими, котра може бути навіть складнішою за попередню. Головною проблемою торік були регулярні відключення світла, а головним розв'язання цієї проблеми генератори та мобільні зарядні станції, попит на які суттєво зріс торік та залишається високим досі. Як підготуватися до зимових відключень світла, читайте в матеріалі Delo.ua.

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