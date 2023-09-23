В Минэнерго рассказали, планируют ли повысить тарифы на электроэнергию для населения

Пока нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, повышение тарифов для населения не планируется.

Галущенко напомнил, что до конца декабря 2023 года действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) по обеспечению доступной электроэнергией населения.

"И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – подчеркнул министр.

Он добавил, что энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовленности генерации и системы передачи.

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально снабдить потребителей электроэнергией", - отметил Галущенко.

Министр отметил, что в Украине продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах. В ее пределах к началу ОЗУ планируется завершить ремонт и восстановление объектов генерации и передачи.

"Что касается ресурсов - мы будем обеспечены всем необходимым, как углем, так и газом. Из-за высоких температур в течение последних двух месяцев лета запасы угля на складах несколько упали, но уже сейчас заключены соответствующие контракты, в том числе на импорт, и углем в необходимом объеме мы будем полностью обеспечены. Газа в хранилищах мы сегодня имеем почти 15 млрд кубов - это даже больше, чем было запланировано на начало отопительного сезона. Поэтому с ресурсами проблем не будет", - проинформировал Галущенко.

Напомним, тарифы для населения уже повысили с 1,68 грн/кВт до 2,64 грн/кВт с 1 июня. Также значительно повысили тарифы для бизнеса. Так, с 1 июля для ночного периода (с 23:00 до 7:00) верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырос на 50% - с 2000 до 3000 грн/МВт-час. Для дневных часов (с 7.00 до 19.00) прайскеп повысили на 25% - с 4000 до 5000 грн/МВт-час. А для вечернего пика потребление электроэнергии (с 19:00 до 23:00) предельная цена будет больше на 80% – 7200 грн/МВтч, как сейчас.

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