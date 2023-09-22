Без света были 4 тысячи потребителей. В ДТЭК рассказали о последствиях ракетных обстрелов Киева и области

В результате российской ракетной атаки в четверг, 21 сентября, были повреждены энергосети в Киеве и Киевской области. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, в Киевской области без света были около 3 тысяч потребителей, в Киеве – около тысячи.

"В течение часа мы заживляли потребителей и затем в течение дня ремонтировались", – сказал Сахарук.

В ДТЭК предполагают, что российские атаки по украинской инфраструктуре продолжатся.

"По сути это уже так понятно, что действительно начинается. Действительно они целят по инфраструктуре. И я думаю будут делать это в дальнейшем", – отметил исполнительный директор компании.

Обстрелы 21 сентября 2023 года: последствия для энергетики

В ночь на 21 сентября войска РФ совершили очередную ракетную атаку по ряду регионов Украины. Враг запустил 43 крылатых ракеты, украинская противовоздушная оборона уничтожила 36 из них.

В частности, в Киеве падение обломков сбитых ракет зафиксировано в трех районах, было известно о пострадавших в столице и области. В некторых местах в Киеве не было света и воды. В Шевченковском районе повреждена газовая труба.

В Черкассах из-за российского ракетного удара разрушено здание отеля, 11 человек пострадали.

В Харькове информировали о повреждении гражданской инфраструктуры и потерпевших. Также сообщалось о "прилетах" в Ровенской области. Кроме того, взрывы были слышны во Львовской, Хмельницкой и Винницкой областях.

"Укрэнерго" отмечало, что в результате атаки произошли частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В первых двух регионах возобновляли работу магистральных сетей, а в других – сети облэнерго.