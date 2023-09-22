Без світла були 4 тисячі споживачів. У ДТЕК розповіли про наслідки ракетного обстрілу Києва й області

Унаслідок російської ракетної атаки в четвер, 21 вересня, були пошкоджені енергомережі в Києві й Київській області. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, на Київщині без світла були близько 3 тисяч споживачів, в Києві – близько тисячі.

"Протягом години ми заживлювали споживачів, і потім протягом дня ремонтувалися", – сказав Сахарук.

У ДТЕК припускають, що російські атаки по українській інфраструктурі продовжаться.

"По суті це вже так зрозуміло, що дійсно починається. Дійсно вони цілять по інфраструктурі. І я думаю будуть робити це надалі", – зазначив виконавчий директор компанії.

Обстріли 21 вересня 2023: наслідки для енергетики

У ніч на 21 вересня війська РФ здійснили чергову ракетну атаку по низці регіонів України. Ворог запустив 43 крилаті ракети, українська протиповітряна оборона знищила 36 із них.

Зокрема, в Києві падіння уламків збитих ракет зафіксовано в трьох районах, було відомо про потерпілих у столиці та області. Подекуди в Києві не було світла й води. В Шевченківському районі пошкоджено газову трубу.

У Черкасах через російський ракетний удар зруйновано будівлю готелю, 11 людей постраждали.

У Харкові інформували про пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілих. Також повідомлялося про "прильоти" на Рівненщині. Крім того, вибухи було чутно на Львівщині, Хмельниччині та Вінниччині.

"Укренерго" зазначало, що внаслідок атаки сталися часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. У перших двох регіонах відновлювали роботу магістральних мереж, а в інших – мережі обленерго.