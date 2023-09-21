Ранкова ракетна атака призвела до знеструмлень у п’ятьох областях, – "Укренерго"

Війська РФ уранці 21 вересня здійснили першу за шість місяців атаку по енергооб’єктах у західному та центральному регіонах, пошкодивши їх. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок атаки сталися часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

На Рівненщині й Житомирщині роботу магістральних мереж відновили, триває заживлення побутових споживачів у мережах обленерго.

На Дніпропетровщині, Київщині та Харківщині пошкоджень зазнали мережі обленерго. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після відбою тривоги.

Обстріли сьогодні: ракетна атака по Україні

У ніч на 21 вересня війська РФ здійснили чергову ракетну атаку по низці регіонів України. Ворог запустив 43 крилаті ракети, українська протиповітряна оборона знищила 36 із них.

Зокрема, в Києві падіння уламків збитих ракет зафіксовано в трьох районах, відомо про потерпілих у столиці та області. Подекуди в Києві зникли світло та вода. В Шевченківському районі пошкоджено газову трубу.

У Черкасах через російський ракетний удар зруйновано будівлю готелю, станом на 08:40 повідомлялося про десятьох постраждалих.

У Харкові є пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалі. Також повідомлялося про "прильоти" на Рівненщині. Крім того, вибухи було чутно на Львівщині, Хмельниччині та Вінниччині.