Утренняя ракетная атака привела к обесточиваниям в пяти областях, - "Укрэнерго"

Войска РФ утром 21 сентября совершили первую за шесть месяцев атаку по энергообъектам в западном и центральном регионах, повредив их. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В результате атаки произошли частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Ровенской и Житомирской работах магистральных сетей возобновили, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго.

В Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях повреждения получили сети облэнерго. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

Обстрелы сегодня: ракетная атака по Украине

В ночь на 21 сентября войска РФ совершили очередную ракетную атаку по ряду регионов Украины. Враг запустил 43 крылатых ракеты, украинская противовоздушная оборона уничтожила 36 из них.

В частности, в Киеве падение обломков сбитых ракет зафиксировано в трех районах, известно о пострадавших в столице и области. В некоторых местах в Киеве исчезли свет и вода. В Шевченковском районе повреждена газовая труба.

В Черкассах из-за российского ракетного удара разрушено здание отеля, по состоянию на 08:40 сообщалось о десяти пострадавших.

В Харькове есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Также сообщалось о "прилетах" в Ровенской области. Кроме того, взрывы были слышны во Львовской, Хмельницкой и Винницкой областях.