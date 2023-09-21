- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Утренняя ракетная атака привела к обесточиваниям в пяти областях, - "Укрэнерго"
Войска РФ утром 21 сентября совершили первую за шесть месяцев атаку по энергообъектам в западном и центральном регионах, повредив их. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
В результате атаки произошли частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
В Ровенской и Житомирской работах магистральных сетей возобновили, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго.
В Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях повреждения получили сети облэнерго. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обстрелы сегодня: ракетная атака по Украине
В ночь на 21 сентября войска РФ совершили очередную ракетную атаку по ряду регионов Украины. Враг запустил 43 крылатых ракеты, украинская противовоздушная оборона уничтожила 36 из них.
В частности, в Киеве падение обломков сбитых ракет зафиксировано в трех районах, известно о пострадавших в столице и области. В некоторых местах в Киеве исчезли свет и вода. В Шевченковском районе повреждена газовая труба.
В Черкассах из-за российского ракетного удара разрушено здание отеля, по состоянию на 08:40 сообщалось о десяти пострадавших.
В Харькове есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Также сообщалось о "прилетах" в Ровенской области. Кроме того, взрывы были слышны во Львовской, Хмельницкой и Винницкой областях.