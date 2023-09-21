В Харькове зафиксировали шесть "прилетов": есть пострадавшие

В четверг, 21 сентября, во время утренней ракетной атаки в Харькове произошло по меньшей мере шесть прилетов в Слободском районе города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харькову, в частности в Слободском районе. Есть повреждение гражданской инфраструктуры", - отметил Синегубов.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате утренних обстрелов Харькова пострадали два человека. Они госпитализированы в больницу.

Он добавил, что все экстренные службы работают на местах попадания.

Напомним, российская оккупационная армия в субботу, 16 сентября, обстреляла Харьков ракетами С-300. Ранения получили пять гражданских.