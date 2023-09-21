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В Харькове зафиксировали шесть "прилетов": есть пострадавшие
В четверг, 21 сентября, во время утренней ракетной атаки в Харькове произошло по меньшей мере шесть прилетов в Слободском районе города.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харькову, в частности в Слободском районе. Есть повреждение гражданской инфраструктуры", - отметил Синегубов.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате утренних обстрелов Харькова пострадали два человека. Они госпитализированы в больницу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что все экстренные службы работают на местах попадания.
Напомним, российская оккупационная армия в субботу, 16 сентября, обстреляла Харьков ракетами С-300. Ранения получили пять гражданских.