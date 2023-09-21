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Россияне атаковали Черкассы: несколько человек пострадали (ФОТО)
Российские оккупанты 21 сентября нанесли ракетный удар по Черкассам, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Он отметил, что обломки упали в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.
Известно о пяти потерпевших, под завалами находится как минимум один человек.
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Обновлено. Как проинформировал министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате атаки пострадали семь человек, 10 лиц были эвакуированы. Из-под завалов спасен один человек.
Из-за ракетного удара разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также загорелись торговые павильоны на рынке.
Атака по Украине: 21 сентября 2023
Утром 21 сентября войска РФ совершили очередную ракетную атаку по ряду регионов Украины.
В частности, в Киеве падение обломков сбитых ракет зафиксировано в трех районах, известно о нескольких потерпевших. В некоторых местах исчезли свет и вода. В Шевченковском районе повреждена газовая труба.
В Харькове есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали два человека. Также известно о "прилетах" в Ровно. Кроме того, взрывы были слышны взрывы во Львовской, Хмельницкой и Винницкой областях.