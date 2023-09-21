Россияне атаковали Черкассы: несколько человек пострадали (ФОТО)

Российские оккупанты 21 сентября нанесли ракетный удар по Черкассам, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он отметил, что обломки упали в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.

Известно о пяти потерпевших, под завалами находится как минимум один человек.

Сейчас продолжается спасательная операция.

Обновлено. Как проинформировал министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате атаки пострадали семь человек, 10 лиц были эвакуированы. Из-под завалов спасен один человек.

Из-за ракетного удара разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также загорелись торговые павильоны на рынке.

Последствия российского ракетного удара в Черкассах, 21 сентября 2023. Фото: Игорь Табурец / Telegram Последствия российского ракетного удара в Черкассах, 21 сентября 2023. Фото: Игорь Табурец / Telegram

Атака по Украине: 21 сентября 2023

Утром 21 сентября войска РФ совершили очередную ракетную атаку по ряду регионов Украины.

В частности, в Киеве падение обломков сбитых ракет зафиксировано в трех районах, известно о нескольких потерпевших. В некоторых местах исчезли свет и вода. В Шевченковском районе повреждена газовая труба.

В Харькове есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали два человека. Также известно о "прилетах" в Ровно. Кроме того, взрывы были слышны взрывы во Львовской, Хмельницкой и Винницкой областях.