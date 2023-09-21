Ракетная атака на Киев: вспыхнул пожар, есть разрушения и пострадавшие, некоторые районы без воды и света (ФОТО)

В ночь на 21 сентября в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Падение обломков сбитых ракет зафиксировано в трех районах столицы. В некоторых районах исчезли свет и вода.

Об этом сообщают пресс-служба Киевской городской военной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.

"Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей", - говорится в сообщении КМВА.

Отмечается, что в результате сбития вражеских ракет произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах.

В Шевченковском районе повредили газовую трубу, предварительно без возгорания. Пожара нет. Газовая служба на месте.

В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорания, работают экстренные службы. В Дарницком районе в настоящее время 7 пострадавших. Троих (в том числе 9-летнюю девочку) госпитализировали. Четверым медики оказали помощь на месте.

Кроме того, выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

В Голосеевском районе, в находящейся в центре столицы части, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.

В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Энергетики возобновляют электроснабжение.

Напомним, 10 сентября враг атаковал Киев беспилотниками "Shahed". ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА. В Святошинском, Подольском, Шевченковском и Дарницком районах столицы было зафиксировано падение обломков.