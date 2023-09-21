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Ракетная атака на Киев: вспыхнул пожар, есть разрушения и пострадавшие, некоторые районы без воды и света (ФОТО)
В ночь на 21 сентября в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Падение обломков сбитых ракет зафиксировано в трех районах столицы. В некоторых районах исчезли свет и вода.
Об этом сообщают пресс-служба Киевской городской военной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.
"Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей", - говорится в сообщении КМВА.
Отмечается, что в результате сбития вражеских ракет произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Шевченковском районе повредили газовую трубу, предварительно без возгорания. Пожара нет. Газовая служба на месте.
В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорания, работают экстренные службы. В Дарницком районе в настоящее время 7 пострадавших. Троих (в том числе 9-летнюю девочку) госпитализировали. Четверым медики оказали помощь на месте.
Кроме того, выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.
В Голосеевском районе, в находящейся в центре столицы части, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.
В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Энергетики возобновляют электроснабжение.
Напомним, 10 сентября враг атаковал Киев беспилотниками "Shahed". ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА. В Святошинском, Подольском, Шевченковском и Дарницком районах столицы было зафиксировано падение обломков.