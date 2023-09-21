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В Ровно есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру
Утром 21 сентября во время масштабной атаки армия страны-агрессора РФ нанесла удары по Ровенской области. В Ровно произошли "прилеты" вражеских ракет. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
"Ровенская область подверглась нескольким ракетным ударам. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре", - отметил он.
В частности, пострадали СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме того, часть Ровенского района без электроэнергии.
В настоящее время бригады "Ровнооблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, утром враг также нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча во Львовской области. Два прилета – по промышленному объекту.