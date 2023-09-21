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РФ атаковала Украину 43 крылатыми ракетами из 10 самолетов: сколько удалось сбить
В ночь на 21 сентября российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса. ПВО уничтожило 36 крылатых ракет.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
По его словам, ракеты захватчики запускали в несколько волн.
В воздушное пространство Украины они входили из разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет.
К отражению удара привлекались зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.
Главнокомандующий также добавил, что в 6.00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.
Последствия атаки противника 21 сентября
Силами и средствами ПВО над Киевом было уничтожено более 20 ракет. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах столицы.
Обломки ракет рухнули в центральной части Черкасс: пострадал объект социальной инфраструктуры.
Утром враг также нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча во Львовской области. Два прилета – по промышленному объекту.
Кроме того, Ровенщина попала под ракетный удар. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре.