В Україні запускають другий майданчик з продажу гарантій походження "зеленої" електроенергії

Українська енергетична біржа оголосила про відкриття нової секції, де будуть проводитися електронні аукціони з купівлі-продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Як ідеться у повідомленні УЕБ, торги будуть проводяться у програмному продукті "Біржова електронна торгова система" у версії Electric Power у формі одностороннього зустрічного аукціону.

Участь у них зможуть брати зареєстровані користувачі реєстру гарантій походження, які отримали статус продавця та/або покупця після реєстрації на УЕБ. Ініціатори можуть виставляти заявки на купівлю чи продаж, додаючи проєкти договорів до своїх позицій.

На аукціоні можуть формуватися позиції гарантій походження із визначенням виду відновлюваного джерела енергії, що використовувався при виробництві електроенергії, періоду виробництва електроенергії та періоду введення в експлуатацію генеруючої установки. Аукціони можуть проходити як на підвищення, так і на пониження ціни.

Нагадаємо, що першою презентувала у вересні власне програмне забезпечення для торгівлі гарантіями походження електроенергії з відновлюваних джерел держкомпанія "Оператор ринку".

Перші торги на цьому майданчику відбулися 21 жовтня. Було придбано 28,3 тисячі гарантій походження з 50 тисяч (одна відповідає 1 МВт•год), які пропонувала гідрогенеруюча компанія "Укргідроенерго".

Ціна однієї гарантії становила 13 гривень. Покупцями стали 12 українських компаній. 29 жовтня на цьому ж майданчику має відбутися новий аукціон, на який "Укргідроенерго" також виставить гарантії екологічного походження 50 тисяч МВт•год енергії.