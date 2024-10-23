В Украине запускают вторую площадку по продаже гарантий происхождения "зеленой" электроэнергии

Украинская энергетическая биржа объявила об открытии новой секции, где будут проводиться электронные аукционы по купле-продаже гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников.

Как сообщается в сообщении УЭБ, торги будут проводиться в программном продукте "Биржевая электронная торговая система" в версии Electric Power в форме одностороннего встречного аукциона.

Участие в них смогут принимать зарегистрированные пользователи реестра гарантий происхождения, получившие статус продавца и покупателя после регистрации на УЭБ. Инициаторы могут выставлять заявки на покупку или продажу, добавляя проекты договоров в свои позиции.

На аукционе могут формироваться позиции гарантий происхождения с определением вида возобновляемого источника энергии, использовавшегося при производстве электроэнергии, периода производства электроэнергии и периода ввода в эксплуатацию генерирующей установки. Аукционы могут проходить как на повышение, так и на понижение цены.

Напомним, что первой представила в сентябре собственное программное обеспечение для торговли гарантиями происхождения электроэнергии из возобновляемых источников госкомпания "Оператор рынка".

Первые торги на этой площадке прошли 21 октября. Было приобретено 28,3 тысячи гарантий происхождения из 50 тысяч (одна соответствует 1 МВт•ч), которые предлагала гидрогенерирующая компания "Укргидроэнерго".

Цена одной гарантии составила 13 гривен. Покупателями стали 12 украинских компаний. 29 октября на этой же площадке должен пройти новый аукцион, на который "Укргидроэнерго" также выставит гарантии экологического происхождения 50 тысяч МВт•ч энергии.