На аукціоні продали 20 000 гарантій походження "зеленої" енергії

Відбулися треті торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, ініціатором яких було ПрАТ "Укргідроенерго".

Про це повідомляє АТ "Оператор ринку".

Зазначається, що на аукціоні було куплено 20 тисяч гарантій походження, що еквівалентно 20 000 МВт*год виробленої енергії.

Сумарно за результатами трьох торгів "Укргідроенерго" вже продало 87 757 гарантій походження за ціною однієї 13 гривень.

В цілому участь у трьох торгах гарантіями походження "зеленої" енергії на майданчику АТ "Оператор ринку" взяло 16 українських компаній, які інтегрують принципи сталого розвитку у свою діяльність.

Нагадаємо, перші торги на цьому майданчику відбулися 21 жовтня. Було придбано 28,3 тисячі гарантій походження з 50 тисяч (одна відповідає 1 МВт•год), які пропонувала гідрогенеруюча компанія "Укргідроенерго".

Ціна однієї гарантії становила 13 грн/МВт•год. Покупцями стали 12 українських компаній.

29 жовтня було придбано 39 500 гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Це на 40% більше, ніж куплено під час перших торгів. Ціна однієї гарантії походження за результатами обох торгів становила 13 грн/МВт*год.

Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.