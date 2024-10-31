Перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки "зеленої" енергетики не відбувся – немає бажаючих

Аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, який мав пройти 31 жовтня, так і не відбувся через відсутність учасників.

Про це повідомила пресслужба ДП "Гарантований покупець".

Так, згідно протоколу електронного аукціону, сформованого електронною торговою системою Прозорро.Продажі, аукціон з розподілу додаткової річної квоти підтримки для об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, набув статусу "аукціон не відбувся".

Причина: учасники відсутні.

Нагадаємо, лотом, виставленим на аукціон, була додаткова річна квота підтримки для вироблення електроенергії з енергії сонячного випромінювання розміром 11 МВт.

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, уряд створив всі умови для проведення максимально прозорих аукціонів з розподілу державної підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел. Це черговий крок у напрямку європейської інтеграції та впровадження в Україні передових практик підтримки "зеленої" енергетики.

Додамо, що в Україні проводять торги гарантіями походження "зеленої" енергії. Так, перші торги на майданчику АТ "Оператор ринку" відбулися 21 жовтня – тоді було придбано 28,3 тисячі гарантій походження з 50 тисяч (одна відповідає 1 МВт•год), які пропонувала гідрогенеруюча компанія "Укргідроенерго".

29 жовтня було придбано 39 500 гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Це на 40% більше, ніж куплено під час перших торгів. Ціна однієї гарантії походження за результатами обох торгів становила 13 грн/МВт*год.

Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.