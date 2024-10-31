Первый онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки "зеленой" энергетики не состоялся – нет желающих

Аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения, который должен был пройти 31 октября, так и не состоялся из-за отсутствия участников.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Гарантированный покупатель".

Так, согласно протоколу электронного аукциона, сформированного электронной торговой системой Прозорро.Продажи, аукцион по распределению дополнительной годовой квоты поддержки для объектов электроэнергетики или очередей строительства (пусковых комплексов) объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения, получил статус "аукцион не прошел".

Причина: отсутствие участников.

Напомним, лотом, выставленным на аукцион, была дополнительная годовая квота поддержки для выработки электроэнергии из энергии солнечного излучения размером 11 МВт.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, правительство создало все условия для проведения максимально прозрачных аукционов по распределению государственной поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Это очередной шаг в направлении европейской интеграции и по внедрению в Украине передовых практик поддержки "зеленой" энергетики.

Добавим, что в Украине проводятся торги гарантиями происхождения "зеленой" энергии. Так, первые торги на площадке АО "Оператор рынка" состоялись 21 октября — тогда было приобретено 28,3 тысяч гарантий происхождения из 50 тысяч (одна соответствует 1 МВтч), которые предлагала гидрогенерирующая компания "Укргидроэнерго".

29 октября было приобретено 39 500 гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Это на 40% больше, чем куплено во время первых торгов. Цена одной гарантии происхождения по результатам обоих торгов составила 13 грн/мВт*ч.

Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.