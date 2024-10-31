"Укргідроенерго" ініціювало торги гарантіями походження "зеленої" енергії

ПрАТ "Укргідроенерго" ініціювало чергові торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє АТ "Оператор ринку".

Зазначається, що торги відбудуться 5 листопада 2024 року о 14:00.

Заявлений обсяг продажу 50 тис гарантій, що еквівалентно 50 тис МВт*год виробленої електроенергії.

Повідомляється, що заявки на купівлю гарантій походження "зеленої" енергії від "Укргідроенерго" можна подавати до 14:00 5 листопада 2024 року.

З порядком реєстрації учасників на майданчику АТ "Оператор ринку" з продажу гарантій походження, з умовами внесення гарантійного забезпечення для можливості їх купівлі, а також з іншою необхідною інформацією можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, перші торги на цьому майданчику відбулися 21 жовтня. Було придбано 28,3 тисячі гарантій походження з 50 тисяч (одна відповідає 1 МВт•год), які пропонувала гідрогенеруюча компанія "Укргідроенерго".

Ціна однієї гарантії становила 13 грн/МВт•год. Покупцями стали 12 українських компаній.

29 жовтня було придбано 39 500 гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Це на 40% більше, ніж куплено під час перших торгів. Ціна однієї гарантії походження за результатами обох торгів становила 13 грн/МВт*год.

Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.