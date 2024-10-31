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"Укргидроэнерго" инициировало торги гарантиями происхождения "зеленой" энергии
ЧАО "Укргидроэнерго" инициировало очередные торги гарантиями происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии.
Об этом сообщает АО "Оператор рынка".
Отмечается, что торги пройдут 5 ноября 2024 года в 14:00.
Заявленный объем продаж 50 тыс. гарантий, что эквивалентно 50 тыс. МВт*ч производимой электроэнергии.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сообщается, что заявки на покупку гарантий происхождения "зеленой" энергии от "Укргидроэнерго" можно подавать до 14:00 5 ноября 2024 года.
С порядком регистрации участников на площадке АО "Оператор рынка" по продаже гарантий происхождения, с условиями внесения гарантийного обеспечения для возможности их покупки, а также другой необходимой информацией можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, первые торги на этой площадке состоялись 21 октября. Было приобретено 28,3 тысяч гарантий происхождения из 50 тысяч (одна соответствует 1 МВтч), которые предлагала гидрогенерирующая компания "Укргидроэнерго" .
Цена одной гарантии составила 13 грн/мВтч. Покупателями стали 12 украинских компаний.
29 октября было приобретено 39500 гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Это на 40% больше, чем куплено во время первых торгов. Цена одной гарантии происхождения по результатам обоих торгов составила 13 грн/мВт*ч.
Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.