Підвищення тарифу на передачу електроенергії є загрозою для української економіки – ICC Ukraine

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має відмовитись від підвищення тарифу на передачу електроенергії та зберегти його на рівні 528,57 грн/МВт-год. Так вважає Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

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В ICC Ukraine вказують на широкі можливості оптимізації витрат "Укренерго" та небезпеку безконтрольного зростання тарифного навантаження на українські підприємства.

HKPEKП схвалила проект рішення, який передбачає зростання тарифу на передачу е/е у 2025 році на 26% – з 528,57 до 665,27 грн/МВт год, два тижні тому – 13 листопада.

"На нашу думку, таке зростання є необґрунтованим i створює серйозну загрозу для української економіки. У поточних умовах війни додаткове фінансове навантаження у понад 13 млрд грн разом із іншими несприятливими чинниками можуть мати важкі наслідки для української економіки, включно з припиненням діяльності багатьох підприємств, які є основою для підтримки Збройних сил України, населення та майбутнього відновлення країни", – зазначається у зверненні ICC Ukraine на адресу НКРЕКП, Міністерств енергетики та економіки, "Укренерго" та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, яке є у розпорядженні редакції.

В ICC Ukraine звернули увагу, що збільшення тарифу підсилить навантаження на бізнес, від стабільної роботи якого залежить підтримки Збройних сил та майбутнє відновлення країни. До того ж основні експортні ринки для українських товарів (зернові, метали, руда) наразі переживають кризу, яка проявляється у слабкому попиті та зниженні цін. А збільшення витрат на покриття базових тарифів тільки поглибить цей виклик, ставлячи під загрозу позиції українських підприємств на міжнародних ринках.

ICC Ukraine також наводить результати експертного аналізу структури тарифу на передачу електроенергії, які доводять існування суттєвого потенціалу для оптимізації витрат HEK "Укренерго". Зокрема, пропонується замість збільшення витрат на компенсацію технологічних втрат із 12,3 до 14,3 млрд грн (+12%) працювати над скороченням таких втрат через аудити мереж та боротьбу зі зловживаннями.

В ICC Ukraine вважають, що витрати на ПCO для ВДЕ-домогосподарств можуть скласти 6 млрд грн замість 7 млрд грн, якщо зменшити дисконт вартості реалізації електроенергії з 22% до 20% та встановити більш реалістичний прогноз щодо обсягів генерації ВДЕ домогосподарств, який на думку ICC Ukraine у 2025 році може скласти 1 471 ГВт год замість 1 667 ГВт год.

Крім того, відповідно до експертного аналізу, включення у структуру тарифу витрат на обслуговування кредитів під час війни є "абсолютно неприйнятним". ICC Ukraine пропонує розглянути можливість реструктуризації тіла кредитів та часткову капіталізацію відсотків по ним, що дасть змогу відтермінувати платежі на період після закінчення воєнного стану. Також зазначається, що розрахунки з членами ENTSO-E мають фінансуватися за рахунок доходів від продажу доступу до міждержавних перетинів, а не за рахунок тарифу на передачу.

У своєму зверненні ICC Ukraine попросило HKPEKП перерахувати витрати на передачу електроенергії з урахуванням наданих пропозицій та зберегти тариф на передачу електроенергії на 2025 р. на рівні 528,57 грн/МВт-год.