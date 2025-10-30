Через російські обстріли є знеструмлення залізниці, поїзди курсують із затримками

Унаслідок ворожого обстрілу частина Миколаївської області залишилася без електропостачання. Через це рух поїздів у регіоні тимчасово ускладнений.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Для забезпечення руху УЗ вже вивела на маршрути резервні тепловози.

Зазначається, що сполучення не припиняється, але можливі затримки рейсів.

Які рейси затримуються

Зміни у графіку стосуються таких поїздів:

№127 Запоріжжя — Львів,

№128 Львів — Запоріжжя,

№51 Одеса — Запоріжжя,

№7 Харків — Одеса,

№53 Дніпро — Одеса.

Всі актуальні відхилення від розкладу традиційно зібрано на сайті УЗ.

У Міністерстві енергетики додали, що внаслідок чергової ракетно-дронової атаки Росії пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.

Внаслідок цього по всій країні з 08:00 до 19:00 запроваджено графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, тиждень тому через масовані обстріли в кількох регіонах України був також ускладнений рух поїздів. “Укрзалізниця” задіяла резервну тягу, комбіноване транспортування пасажирів та об’їзні маршрути.