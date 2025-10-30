- Категорія
Через російські обстріли є знеструмлення залізниці, поїзди курсують із затримками
Унаслідок ворожого обстрілу частина Миколаївської області залишилася без електропостачання. Через це рух поїздів у регіоні тимчасово ускладнений.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".
Для забезпечення руху УЗ вже вивела на маршрути резервні тепловози.
Зазначається, що сполучення не припиняється, але можливі затримки рейсів.
Які рейси затримуються
Зміни у графіку стосуються таких поїздів:
- №127 Запоріжжя — Львів,
- №128 Львів — Запоріжжя,
- №51 Одеса — Запоріжжя,
- №7 Харків — Одеса,
- №53 Дніпро — Одеса.
Всі актуальні відхилення від розкладу традиційно зібрано на сайті УЗ.
У Міністерстві енергетики додали, що внаслідок чергової ракетно-дронової атаки Росії пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.
Внаслідок цього по всій країні з 08:00 до 19:00 запроваджено графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.
Нагадаємо, тиждень тому через масовані обстріли в кількох регіонах України був також ускладнений рух поїздів. “Укрзалізниця” задіяла резервну тягу, комбіноване транспортування пасажирів та об’їзні маршрути.