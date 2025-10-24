"Укрзалізниця" змінює маршрути: як поїзди курсуватимуть після атак

У п’ятницю, 24 жовтня, через масовані обстріли в кількох регіонах України рух поїздів залишається ускладненим. “Укрзалізниця” задіює резервну тягу, комбіноване транспортування пасажирів та об’їзні маршрути.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Як поїзди курсуватимуть після атак

Кіровоградщина

Уночі на Кіровоградщині внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Пожежі оперативно ліквідовано, постраждалих немає — усі вчасно перемістилися до укриттів.

Рух відновлено по обох коліях, однак через знеструмлення ділянки поїзди тимчасово курсують під резервними тепловозами. Це спричинило затримки щонайменше чотирьох рейсів:

№51/52 Одеса — Запоріжжя.

№127/128 Львів — Запоріжжя.

№7/8 Харків — Одеса.

№53/54 Дніпро — Одеса.

Середній час затримки становить понад дві години.

Харківщина

Через обмеження руху, спричинені масованими обстрілами, потяги у напрямку Лозової курсують зміненими маршрутами та із затримками. Для забезпечення безперервного сполучення застосовується комбінована логістика.

Так, уночі пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ - Одеса - Краматорськ за підтримки місцевої влади Харківщини було перевезено автобусами до пункту пересадки.

Змінив маршрут і поїзд №103/104 Краматорськ - Львів. Попри затримку та об’їзний шлях, цим рейсом успішно проведено планову цивільну евакуацію з Лозової: перевезено 19 маломобільних пасажирів, а також двох котів і песика. Залізниця продовжує везти всіх 🫂

Протягом дня об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою близько двох годин курсуватимуть:

№102 Херсон — Краматорськ.

№104 Львів — Краматорськ.

№712 Київ — Краматорськ.

Сумщина

Для підтримання безперебійного сполучення тимчасово застосовується комбінована логістика — поїзд і автобус.

Зокрема, пасажирів рейсу №787 Терещенська - Київ доправляють автобусами до Конотопа, де організовано пересадку на поїзд №779 Суми - Київ.

В "Укрзалізниці" просять пасажирів із розумінням поставитися до тимчасових змін.

"Оперативно повідомляємо про зміни руху пасажирів сповіщеннями в офіційному мобільному застосунку", - наголошують в пресслужбі.

Раніше повідомлялось, через обстріли на Сумщині рух поїздів на Ніжинському напрямку здійснювався під резервними тепловозами, а частина рейсів курсувала об’їзними маршрутами.