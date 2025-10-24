Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" змінює маршрути: як поїзди курсуватимуть після атак

Укрзалізниця
Рух поїздів 24 жовтня 2025 — зміни через обстріли / Укрзалізниця

У п’ятницю, 24 жовтня, через масовані обстріли в кількох регіонах України рух поїздів залишається ускладненим. “Укрзалізниця” задіює резервну тягу, комбіноване транспортування пасажирів та об’їзні маршрути.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Як поїзди курсуватимуть після атак

  • Кіровоградщина

Уночі на Кіровоградщині внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Пожежі оперативно ліквідовано, постраждалих немає — усі вчасно перемістилися до укриттів.

Рух відновлено по обох коліях, однак через знеструмлення ділянки поїзди тимчасово курсують під резервними тепловозами. Це спричинило затримки щонайменше чотирьох рейсів:

  • №51/52 Одеса — Запоріжжя.
  • №127/128 Львів — Запоріжжя.
  • №7/8 Харків — Одеса.
  • №53/54 Дніпро — Одеса.

Середній час затримки становить понад дві години.

  • Харківщина

Через обмеження руху, спричинені масованими обстрілами, потяги у напрямку Лозової курсують зміненими маршрутами та із затримками. Для забезпечення безперервного сполучення застосовується комбінована логістика.

Так, уночі пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ - Одеса - Краматорськ за підтримки місцевої влади Харківщини було перевезено автобусами до пункту пересадки.

Змінив маршрут і поїзд №103/104 Краматорськ - Львів. Попри затримку та об’їзний шлях, цим рейсом успішно проведено планову цивільну евакуацію з Лозової: перевезено 19 маломобільних пасажирів, а також двох котів і песика. Залізниця продовжує везти всіх 🫂

Протягом дня об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою близько двох годин курсуватимуть:

  • №102 Херсон — Краматорськ.
  • №104 Львів — Краматорськ.
  • №712 Київ — Краматорськ.
  • Сумщина 

Для підтримання безперебійного сполучення тимчасово застосовується комбінована логістика — поїзд і автобус.

Зокрема, пасажирів рейсу №787 Терещенська - Київ доправляють автобусами до Конотопа, де організовано пересадку на поїзд №779 Суми - Київ.

В "Укрзалізниці" просять пасажирів із розумінням поставитися до тимчасових змін.

"Оперативно повідомляємо про зміни руху пасажирів сповіщеннями в офіційному мобільному застосунку", - наголошують в пресслужбі. 

Раніше повідомлялось, через обстріли на Сумщині рух поїздів на Ніжинському напрямку здійснювався під резервними тепловозами, а частина рейсів курсувала об’їзними маршрутами.

Автор:
Ольга Опенько