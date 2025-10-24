Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" меняет маршруты: как поезда будут курсировать после атак

Укрзализныця
Движение поездов 24 октября 2025 — изменения из-за обстрелов / Укрзалізниця

В пятницу, 24 октября, из-за массированных обстрелов в нескольких регионах Украины движение поездов остается усложненным. "Укрзализныця" задействует резервную тягу, комбинированную транспортировку пассажиров и объездные маршруты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

Как поезда будут курсировать после атак

  • Кировоградщина

Ночью на Кировоградщине в результате вражеских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет — все вовремя переместились в укрытия.

Движение восстановлено по обоим путям, однако из-за обесточивания участка поезда временно курсируют под резервными тепловозами. Это привело к задержке не менее четырех рейсов:

  • №51/52 Одесса — Запорожье.
  • №127/128 Львов - Запорожье.
  • №7/8 Харьков - Одесса.
  • №53/54 Днепр — Одесса.

Среднее время задержки составляет более двух часов.

  • Харьковщина

Из-за ограничений движения, вызванных массированными обстрелами, поезда в направлении Лозовой курсируют по измененным маршрутам и с задержками. Для обеспечения непрерывного сочетания используется комбинированная логистика.

Так, ночью пассажиры поезда №92/91 Краматорск - Одесса - Краматорск при поддержке местных властей Харьковщины были перевезены автобусами в пункт пересадки.

Изменил маршрут и поезд №103/104 Краматорск – Львов. Несмотря на задержку и объездной путь, этим рейсом успешно проведена плановая гражданская эвакуация из Лозовой: перевезены 19 маломобильных пассажиров, а также два кота и собачка. Железная дорога продолжает везти всех 🫂

В течение дня по объездному маршруту через Мерефу с задержкой около двух часов будут курсировать:

  • №102 Херсон - Краматорск.
  • №104 Львов - Краматорск.
  • №712 Киев - Краматорск.
  • Сумщина

Для поддержки бесперебойного сообщения временно применяется комбинированная логистика – поезд и автобус.

В частности, пассажиров рейса №787 Терещенска – Киев доставляют автобусами в Конотоп, где организована пересадка на поезд №779 Сумы – Киев.

В "Укрзализныце" просят пассажиров с пониманием отнестись к временным изменениям.

"Оперативно сообщаем об изменениях движения пассажиров извещениями в официальном мобильном приложении", - подчеркивают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, из-за обстрелов на Сумщине движение поездов на Нежинском направлении осуществлялось под резервными тепловозами, а часть рейсов курсировала по объездным маршрутам.

Автор:
Ольга Опенько