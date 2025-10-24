- Категория
"Укрзализныця" меняет маршруты: как поезда будут курсировать после атак
В пятницу, 24 октября, из-за массированных обстрелов в нескольких регионах Украины движение поездов остается усложненным. "Укрзализныця" задействует резервную тягу, комбинированную транспортировку пассажиров и объездные маршруты.
Как поезда будут курсировать после атак
Как поезда будут курсировать после атак
- Кировоградщина
Ночью на Кировоградщине в результате вражеских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет — все вовремя переместились в укрытия.
Движение восстановлено по обоим путям, однако из-за обесточивания участка поезда временно курсируют под резервными тепловозами. Это привело к задержке не менее четырех рейсов:
- №51/52 Одесса — Запорожье.
- №127/128 Львов - Запорожье.
- №7/8 Харьков - Одесса.
- №53/54 Днепр — Одесса.
Среднее время задержки составляет более двух часов.
- Харьковщина
Из-за ограничений движения, вызванных массированными обстрелами, поезда в направлении Лозовой курсируют по измененным маршрутам и с задержками. Для обеспечения непрерывного сочетания используется комбинированная логистика.
Так, ночью пассажиры поезда №92/91 Краматорск - Одесса - Краматорск при поддержке местных властей Харьковщины были перевезены автобусами в пункт пересадки.
Изменил маршрут и поезд №103/104 Краматорск – Львов. Несмотря на задержку и объездной путь, этим рейсом успешно проведена плановая гражданская эвакуация из Лозовой: перевезены 19 маломобильных пассажиров, а также два кота и собачка. Железная дорога продолжает везти всех 🫂
В течение дня по объездному маршруту через Мерефу с задержкой около двух часов будут курсировать:
- №102 Херсон - Краматорск.
- №104 Львов - Краматорск.
- №712 Киев - Краматорск.
- Сумщина
Для поддержки бесперебойного сообщения временно применяется комбинированная логистика – поезд и автобус.
В частности, пассажиров рейса №787 Терещенска – Киев доставляют автобусами в Конотоп, где организована пересадка на поезд №779 Сумы – Киев.
В "Укрзализныце" просят пассажиров с пониманием отнестись к временным изменениям.
"Оперативно сообщаем об изменениях движения пассажиров извещениями в официальном мобильном приложении", - подчеркивают в пресс-службе.
Ранее сообщалось, из-за обстрелов на Сумщине движение поездов на Нежинском направлении осуществлялось под резервными тепловозами, а часть рейсов курсировала по объездным маршрутам.