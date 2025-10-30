Запланована подія 2

Из-за российских обстрелов есть обесточивание железной дороги, поезда курсируют с задержками

Укрзализныця
Поезда курсируют с задержками / Укрзалізниця

В результате вражеского обстрела часть Николаевской области осталась без электроснабжения. Из-за этого движение поездов в регионе временно затруднено.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Для обеспечения движения УЗ уже вывела на маршруты резервные тепловозы.

Отмечается, что сообщение не прекращается, но возможны задержки рейсов.

Какие рейсы задерживаются

Изменения в графике касаются следующих поездов:

  • №127 Запорожье — Львов,
  • №128 Львов — Запорожье,
  • №51 Одесса — Запорожье,
  • №7 Харьков — Одесса,
  • №53 Днепр - Одесса.

Все актуальные отклонения от расписания традиционно собраны на сайте УЗ.

В Министерстве энергетики добавили, что в результате очередной ракетно-дроновой атаки России повреждены объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

В результате по всей стране с 08:00 до 19:00 введены графики почасовых отключений и ограничение мощности для промышленных потребителей.

Напомним, неделю назад из-за массированных обстрелов в нескольких регионах Украины было также затруднено движение поездов. "Укрзализныця" задействовала резервную тягу, комбинированную транспортировку пассажиров и объездные маршруты.

Автор:
Татьяна Гойденко