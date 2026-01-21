Імпорт електрогенераторів в Україну у 2025 році зріс у 2,3 раза — до $1,69 млрд

Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів у 2025 році збільшився у 2,3 раза порівняно з 2024 роком і сягнув $1,691 млрд.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державну митну службу.

Найбільше такої продукції у 2025 році Україна імпортувала з Румунії — $369,2 млн (21,8% загального обсягу), Чехії — $301,8 млн (17,9%) та Польщі — $191,4 млн (11%). Для порівняння, у 2024 році основними постачальниками були Китай (17,7%), Чехія (16,6%) та Туреччина (13,5%).

Водночас у грудні 2025 року імпорт електрогенераторів та перетворювачів зменшився на 30,6% порівняно з груднем 2024 року — до $177,5 млн. Загалом протягом року темпи зростання імпорту поступово сповільнювалися: якщо у січні 2025 року обсяги ввезення перевищували показники січня 2024 року у вісім разів, то з лютого по липень зростання утримувалося на рівні 7–7,5 раза.

Експорт електрогенераторів з України у 2025 році залишався незначним і становив $3,6 млн (у 2024 році — $1,7 млн). Поставки здійснювалися переважно до Чехії, Латвії та Болгарії, при цьому у грудні експорт відсутній.

Крім того, за даними Держмитслужби, імпорт електричних акумуляторів та сепараторів до них у 2025 році зріс на 55% — до $1,476 млрд. Основним постачальником залишався Китай, з якого ввезено продукції на $1,12 млрд (76%). Також акумулятори постачалися з В’єтнаму — $97 млн (6,6%) та Тайваню — $54,6 млн (3,7%). У 2024 році частка Китаю сягала 84,3%.

У грудні 2025 року імпорт акумуляторів збільшився на 74% порівняно з груднем 2024 року — до $243,5 млн, що також на 37% більше, ніж у листопаді 2025 року.

Водночас експорт акумуляторів з України у 2025 році зріс до $52,7 млн (у 2024 році — $41,6 млн). Основними напрямками поставок стали Польща (34,1%), Німеччина (12,5%) та Франція (11%).

Як повідомлялося, наприкінці липня 2024 року Україна звільнила від сплати мита та ПДВ імпорт електрогенераторного обладнання та акумуляторів, що стало одним із ключових чинників різкого зростання їхнього ввезення. Для порівняння, у 2024 році імпорт генераторів та перетворювачів становив $732,5 млн, а акумуляторів — $950,6 млн.

Додамо, у січні-жовтні імпорт в Україну електрогенераторних установок зріс у 3,6 раза порівняно з тим самим періодом 2024 року й сягнув $1,397 млрд.