Энергетическая помощь Украине: за четыре месяца поступило более 2600 единиц оборудования

В январе-апреле 2026 года в Украину поступило 2628 единиц энергетического оборудования. В список технической помощи вошли генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные (БМК), когенерационные установки (КГУ) и котлы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минэнерго.

География помощи и объемы поставок

Поддержку энергетическому сектору оказали партнеры из 27 стран и организаций, среди которых: ЕС, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Дания; Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония, Чехия, Польша, Кипр. Также к помощи присоединились фонд ООН UNICEF / WASH , международная донорская программа PFRU и компания Volvo.

С начала года в регионы отправлено 320 грузов гуманитарной помощи общим весом более 2494 тонн. В частности, были распределены:

1914 г. генераторов;

129 единиц оборудования, включающего блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

С марта 2022 года при координации Министерства энергетики Украина приняла 2224 гуманитарных груза. Общий вес оборудования превысил 28,7 тысяч тонн, из которых более 26,2 тысяч тонн уже передано конечным потребителям в регионах. Энергетическую помощь с начала полномасштабного вторжения оказали 38 стран мира.

Планы на будущие поступления

Украина ожидает дополнительных поставок техники для подготовки к следующим отопительным периодам. На очереди поступления еще больше:

1974 г. генераторов;

457 трансформаторов;

191 единицы другого спецоборудования (котлы, БМК и КГУ).

Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия и словацкий Eximbank заключили гарантийное соглашение для реализации масштабной инвестиционной программы по энергетической безопасности. Проект стоимостью 101 млн. евро направлен на стабилизацию украинских энергосетей и их дальнейшую интеграцию в европейский рынок.