Енергетична допомога Україні: за чотири місяці надійшло понад 2600 одиниць обладнання

У лютому Київ отримав від Гамбурга 20 автономних джерел живлення / КМДА

Протягом січня–квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання. До переліку технічної допомоги увійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ) та котли.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міненерго.

Географія допомоги та обсяги поставок

Підтримку енергетичному сектору надали партнери з 27 країн та організацій, серед яких: ЄС, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Данія; Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія, Чехія, Польща, Кіпр. Також до допомоги долучилися фонд ООН UNICEF/WASH, міжнародна донорська програма PFRU та компанія Volvo.

З початку року в регіони відправлено 320 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 2494 тонни. Зокрема, було розподілено:

  • 1914 генераторів; 
  • 129 одиниць обладнання, що включає блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

З березня 2022 року за координації Міністерства енергетики Україна прийняла 2224 гуманітарних вантажі. Загальна вага обладнання перевищила 28,7 тисячі тонн, з яких понад 26,2 тисячі тонн уже передано кінцевим споживачам у регіонах. Енергетичну допомогу з початку повномасштабного вторгнення надали 38 країн світу.

Плани на майбутні надходження

Україна очікує на додаткові поставки техніки для підготовки до наступних опалювальних періодів. На черзі надходження ще понад:

  • 1974 генераторів; 
  • 457 трансформаторів; 
  • 191 одиниці іншого спецобладнання (котли, БМК та КГУ).

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія та словацький Eximbankа уклали гарантійну угоду для реалізації масштабної інвестиційної програми з енергетичної безпеки. Проєкт вартістю 101 млн євро спрямований на стабілізацію українських енергомереж та їхню подальшу інтеграцію до європейського ринку.

Автор:
Тетяна Ковальчук