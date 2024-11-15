Ворохту та Урич внесли до списку 55 найкращих туристичних сіл за версією UN Tourism 2024

Два українські села увійшли до однієї з наймасштабніших туристичних мереж світу «Найкращі туристичні села» (The Best Tourism Villages) ООН Туризм (UN Tourism).

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Ворохта Івано-Франківської та Урич Львівської області увійшли до однієї з наймасштабніших туристичних мереж світу "Найкращі туристичні села" (The Best Tourism Villages) ООН Туризм (UN Tourism). Обидва села - з карпатського регіону.

Заявки українських конкурсантів були відібрані представниками Консультативної ради з-поміж 260 учасників із понад 60 країн світу, повідомили Delo.ua в Держагентстві розвитку туризму України.

Ворохта відома 100-літнім віадуком та давніми дерев'яними храмами - пам’ятками гуцульської дерев’яної архітектури XVII століття. Окрім того, високогірний курорт на висоті 850 метрів над рівнем моря є центром підготовки українських спортсменів зі стрибків із трампліна, біатлону, лижних перегонів.

Урич відомий своїм історико-культурним заповідником "Тустань", який приваблює туристів середньовічною архітектурою та казковими краєвидами Карпат.

Проморолики українських сіл, переможців UN Tourism The Best Tourism Villages, можна переглянути за посиланням.

Держагентство туризму підготувало проморолики українських сіл. Ілюстрація: ДАРТ

Оголошуючи переможців під час 122-ї сесії Виконавчої ради ООН з туризму, яка пройшла в Картахені, Колумбія, Зураб Пололікашвілі наголосив, що головна мета глобальної ініціативи Всесвітньої туристичної організації – привернути увагу мандрівників з усього світу до сіл, де туризм допомагає зберігати культуру, традиції та біорізноманіття навколишньої природи.

Офіційні нагороди для Урича та Ворохта до України з Колумбії привезуть представники ООН Туризм – директор із зовнішніх звʼязків UN Tourism, Бека Джакелі та директор Європейського регіону, Кордула Вольмутер.

Нагородження переможців відбудеться 28 листопада на ІІІ Національному туристичному саміті у Львові.

Голова держагентства Мар’яна Олеськів зазначила, що включення українських сіл до цієї світової мережі відкриває перед номінантами позитивні перспективи.

"Урич та Ворохта не тільки отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, а й привернуть увагу до своїх культурних, природних та гастрономічних багатств як українських, так й іноземних мандрівників", - наголосила очільниця ДАРТ.

На початку травня 2024 року ДАРТ направило до (UN Tourism) пакет документів п’яти українських сіл - Ворохти, Зеленого Гаю, Квасів, Олики та Урича.

ООН Туризм започаткував глобальну ініціативу «Найкращі туристичні села» (The Best Tourism Villages) у 2021 році. Наразі мережа найкращих туристичних сіл ООН Туризм, до якої входило 199 селищ з усього світу, поповнилася ще 55 новими, в тому числі двома українськими.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що на Львівщині будують всесезонний гірський курорт вартістю $1,5 млрд. На його території планують за 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.