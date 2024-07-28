І гори, і море: ціни на подобову оренду у ключових рекреаційних зонах України

У літній сезон в Україні різко підвищився попит на подобову оренду, передовсім у рекреаційних зонах.

Найбільше, за даними аналітики OLX Нерухомість, подобова оренда утримує популярність в туристичних населених пунктах:

Світязь , Волинська область: медіанна вартість – 1 500 грн на добу;

, Волинська область: медіанна вартість – 1 500 грн на добу; Яремче , Івано-Франківщина: ціна - 1500 грн;

, Івано-Франківщина: ціна - 1500 грн; Чорноморськ, Одещина: медіанна вартість – 1 105 грн.

При цьому Світязь та Чорноморськ у 2023 році не мали такої популярності навіть у сезон відпусток.

Топ-10 населених пунктів за вартістю подобової оренди в червні-липні 2024 року:

Мигово (Чернівецька область) – медіанна вартість становить 3 750 грн на добу;

(Чернівецька область) – медіанна вартість становить 3 750 грн на добу; Поляниця (Івано-Франківська область) – 3 500 грн;

(Івано-Франківська область) – 3 500 грн; Маяки (Одеська область) – 3 500 грн;

(Одеська область) – 3 500 грн; Дийда (Закарпатська область) – 2 975 грн;

(Закарпатська область) – 2 975 грн; Бурлача Балка (Одеська область) – 2 250 грн;

(Одеська область) – 2 250 грн; Микуличин (Івано-Франківська область) – 2 000 грн;

(Івано-Франківська область) – 2 000 грн; Вапнярка (Одеська область) – 2 000 грн;

(Одеська область) – 2 000 грн; Верховина (Івано-Франківська область) – 2 000 грн;

(Івано-Франківська область) – 2 000 грн; Криворівня (Івано-Франківська область) – 2 000 грн;

(Івано-Франківська область) – 2 000 грн; Волосянка (Львівська область) – 1 650 грн.

Щодо відпочинку на морі, за останній рік ринок подобової оренди житла в Одеській області демонструє стабільне зростання попри звуки повітряної тривоги. Збільшення кількості оголошень, підвищення медіанної ціни та значне зростання кількості відгуків свідчить про підвищений інтерес до цього сегменту нерухомості.

Традиційно найпопулярнішими місцями для відпочинку залишається Одеса, Чорноморськ, Фонтанка та Крижанівка.

Якщо порівнювати з червнем 2023 року, найбільше попит зріс на відпочинкову оренду житла в Одесі - 155%. У липні цього року медіанна вартість подобового відпочинку дещо зросла, а кількість відгуків користувачів на оголошення на 10 найпопулярніших курортах Одещини зросла у понад 2 рази, якщо порівнювати з червнем.

Топ найпопулярніших курортів на подобову Одещини у липні 2024:

Одеса : кількість відгуків на оголошення – 368 370, медіанна ціна - 1500 грн;

кількість відгуків на оголошення – 368 370, медіанна ціна - 1500 грн; Чорноморськ : 39 781 відгук, медіанна ціна - 1 105 грн;

: 39 781 відгук, медіанна ціна - 1 105 грн; Кароліно-Бугаз : 16 630 відгуків, медіанна ціна - 1 100 грн;

16 630 відгуків, медіанна ціна - 1 100 грн; Фонтанка : 9 086 відгуків, медіанна ціна 1 300 грн;

: 9 086 відгуків, медіанна ціна 1 300 грн; Санжійка : 5 581 відгук, медіанна ціна 1 500 грн;

: 5 581 відгук, медіанна ціна 1 500 грн; Затока : 3 736 відгуків, медіанна ціна 775 грн;

: 3 736 відгуків, медіанна ціна 775 грн; Крижанівка: 2 689 відгуків, медіанна ціна 800 грн.

Delo.ua писало також про зростання подобової оренди у прифронтових містах, особливо це стосується місць дислокації частин ЗСУ, тобто міст, де військові можуть зустрічатись з родинами.

Про ключові тренди та ціни у липні 2024-го читайте в статті Delo.ua "Війна і дім. Як військові стимулюють ціни на подобову оренду в Україні".