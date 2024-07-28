И горы, и море: цены на посуточную аренду в ключевых рекреационных зонах Украины

В летний сезон в Украине резко повысился спрос на посуточную аренду, прежде всего в Карпатах и вблизи моря.

В разгар периода отпусков больше всего, по данным аналитики OLX Недвижимость, посуточная аренда удерживает популярность в туристических населенных пунктах:

Свитязь , Волынская область: медианная стоимость – 1 500 грн в сутки;

, Волынская область: медианная стоимость – 1 500 грн в сутки; Яремче , Ивано-Франковская область: цена — 1500 грн;

, Ивано-Франковская область: цена — 1500 грн; Черноморск, Одесщина: медиа стоимость – 1 105 грн.

Эти локации пользуются наибольше популярностью в поисковиках. При этом на Свитязь и Черноморск в 2023 году не было такого спроса.

Топ-10 населенных пунктов по стоимости посуточной аренды в июне-июле 2024 года:

Мигово (Черновицкая область) – медіанна вартість становить 3 750 грн на добу;

(Черновицкая область) – медіанна вартість становить 3 750 грн на добу; Поляница (Ивано-Франковская область) – 3 500 грн;

(Ивано-Франковская область) – 3 500 грн; Маяки (Одесская область) – 3 500 грн;

(Одесская область) – 3 500 грн; Дыйда (Закарпатская область) – 2 975 грн;

(Закарпатская область) – 2 975 грн; Бурлачья Балка (Одесская область) – 2 250 грн;

(Одесская область) – 2 250 грн; Микуличин (Ивано-Франковськая область) – 2 000 грн;

(Ивано-Франковськая область) – 2 000 грн; Вапнярка (Одесская область) – 2 000 грн;

(Одесская область) – 2 000 грн; Верховина (Ивано-Франковська область) – 2 000 грн;

(Ивано-Франковська область) – 2 000 грн; Крыворивня (Ивано-Франковська область) – 2 000 грн;

(Ивано-Франковська область) – 2 000 грн; Волосянка (Львовська область) – 1 650 грн.

Относительно отдыха на море, за последний год рынок посуточной аренды жилья в Одесской области демонстрирует стабильный рост, несмотря на участившиеся звуки воздушной тревоги. Увеличение количества объявлений, повышение медианной цены и значительный рост отзывов свидетельствует о повышенном интересе к этому сегменту недвижимости.

Традиционно самыми популярными местами отдыха остаются Одесса, Черноморск, Фонтанка и Крыжановка.

Если сравнивать с июнем 2023 года, больше всего спрос вырос на аренду жилья в Одессе — 155%. В июле этого года медиа стоимость посуточного отдыха несколько возросла, а количество отзывов пользователей на объявления на 10 самых популярных курортах Одесщины выросло более чем в 2 раза, если сравнивать с июнем.

Топ самых популярных курортов на посуточную Одесщину в июле 2024 года:

Одесса : количество отзывов на объявление – 368 370, медианная цена — 1500 грн;

количество отзывов на объявление – 368 370, медианная цена — 1500 грн; Черноморск : 39 781 отзыв, медианная цена — 1 105 грн;

: 39 781 отзыв, медианная цена — 1 105 грн; Каролино-Бугаз : 16 630 отзывов, медианная цена — 1 100 грн;

16 630 отзывов, медианная цена — 1 100 грн; Фонтанка : 9 086 отзывов, медианная цена 1 300 грн;

: 9 086 отзывов, медианная цена 1 300 грн; Санжейка : 5 581 отзыв, медианная цена 1 500 грн;

: 5 581 отзыв, медианная цена 1 500 грн; Затока : 3 736 отзывов, медианная цена 775 грн;

: 3 736 отзывов, медианная цена 775 грн; Крыжановка : 2 689 отзывов, медианная цена 800 грн.

Delo.ua писало также о росте посуточной аренды в прифронтовых городах, особенно это касается мест дислокации частей ВСУ, то есть городов, где военные могут встречаться с семьями.

О ключевых трендах и ценах в июле 2024-го читайте в статье Delo.ua " Война и дом. Как военные стимулируют цены на посуточную аренду в Украине" .