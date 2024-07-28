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И горы, и море: цены на посуточную аренду в ключевых рекреационных зонах Украины
В летний сезон в Украине резко повысился спрос на посуточную аренду, прежде всего в Карпатах и вблизи моря.
В разгар периода отпусков больше всего, по данным аналитики OLX Недвижимость, посуточная аренда удерживает популярность в туристических населенных пунктах:
- Свитязь, Волынская область: медианная стоимость – 1 500 грн в сутки;
- Яремче, Ивано-Франковская область: цена — 1500 грн;
- Черноморск, Одесщина: медиа стоимость – 1 105 грн.
Эти локации пользуются наибольше популярностью в поисковиках. При этом на Свитязь и Черноморск в 2023 году не было такого спроса.
Топ-10 населенных пунктов по стоимости посуточной аренды в июне-июле 2024 года:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Мигово (Черновицкая область) – медіанна вартість становить 3 750 грн на добу;
- Поляница (Ивано-Франковская область) – 3 500 грн;
- Маяки (Одесская область) – 3 500 грн;
- Дыйда (Закарпатская область) – 2 975 грн;
- Бурлачья Балка (Одесская область) – 2 250 грн;
- Микуличин (Ивано-Франковськая область) – 2 000 грн;
- Вапнярка (Одесская область) – 2 000 грн;
- Верховина (Ивано-Франковська область) – 2 000 грн;
- Крыворивня (Ивано-Франковська область) – 2 000 грн;
- Волосянка (Львовська область) – 1 650 грн.
Относительно отдыха на море, за последний год рынок посуточной аренды жилья в Одесской области демонстрирует стабильный рост, несмотря на участившиеся звуки воздушной тревоги. Увеличение количества объявлений, повышение медианной цены и значительный рост отзывов свидетельствует о повышенном интересе к этому сегменту недвижимости.
Традиционно самыми популярными местами отдыха остаются Одесса, Черноморск, Фонтанка и Крыжановка.
Если сравнивать с июнем 2023 года, больше всего спрос вырос на аренду жилья в Одессе — 155%. В июле этого года медиа стоимость посуточного отдыха несколько возросла, а количество отзывов пользователей на объявления на 10 самых популярных курортах Одесщины выросло более чем в 2 раза, если сравнивать с июнем.
Топ самых популярных курортов на посуточную Одесщину в июле 2024 года:
- Одесса : количество отзывов на объявление – 368 370, медианная цена — 1500 грн;
- Черноморск : 39 781 отзыв, медианная цена — 1 105 грн;
- Каролино-Бугаз : 16 630 отзывов, медианная цена — 1 100 грн;
- Фонтанка : 9 086 отзывов, медианная цена 1 300 грн;
- Санжейка : 5 581 отзыв, медианная цена 1 500 грн;
- Затока : 3 736 отзывов, медианная цена 775 грн;
- Крыжановка : 2 689 отзывов, медианная цена 800 грн.
Delo.ua писало также о росте посуточной аренды в прифронтовых городах, особенно это касается мест дислокации частей ВСУ, то есть городов, где военные могут встречаться с семьями.
О ключевых трендах и ценах в июле 2024-го читайте в статье Delo.ua " Война и дом. Как военные стимулируют цены на посуточную аренду в Украине" .