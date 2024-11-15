Ворохту и Урич внесли в список 55 лучших туристических сел по версии UN Tourism 2024

Два украинских села вошли в одну из самых масштабных туристических сетей мира «Лучшие туристические села» (The Best Tourism Villages) ООН Туризм (UN Tourism).

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Ворохта Ивано-Франковской и Урич Львовской области вошли в одну из самых масштабных туристических сетей мира "Лучшие туристические села" (The Best Tourism Villages) ООН Туризм (UN Tourism). Оба села – из карпатского региона.

Заявки украинских конкурсантов были отобраны представителями Консультативного совета из 260 участников из более чем 60 стран мира, сообщили Delo.ua в Госагентстве развития туризма Украины.

Ворохта известна 100-летним виадуком и древними деревянными храмами – достопримечательностями гуцульской деревянной архитектуры XVII века. Кроме того, высокогорный курорт на высоте 850 метров над уровнем моря является центром подготовки украинских спортсменов по прыжкам с трамплина, биатлона, лыжной гонки.

Урич известен своим историко-культурным заповедником "Тустань", привлекающим туристов средневековой архитектурой и сказочными видами Карпат.

Проморолики украинских сел, победителей UN Tourism The Best Tourism Villages, можно просмотреть по ссылке.

Госагентство туризма подготовило проморолики украинских сел. Иллюстрация: ДАРТ

Объявляя победителей во время 122-й сессии Исполнительного совета ООН по туризму, которая прошла в Картахене, Колумбия, Зураб Пололикашвили отметил, что главная цель глобальной инициативы Всемирной туристической организации – привлечь внимание путешественников со всего мира к селам, где туризм помогает сохранять культуру, традиции и биоразнообразие окружающей природы.

Официальные награды для Урича и Ворохта из Колумбии привезут представители ООН Туризм – директор по внешним связям UN Tourism, Бека Джакели и директор Европейского региона Кордула Вольмутер.

Награждение победителей состоится 28 ноября на ІІІ Национальном туристическом саммите во Львове.

Глава ГАРТ Марьяна Олеськив отметила, что включение украинских сел в эту мировую сеть открывает перед номинантами положительные перспективы.

"Урич и Ворохта не только получат менторство от UN Tourism и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров, но и привлекут внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам как украинских, так и иностранных путешественников", — подчеркнула глава ДАРТ.

В начале мая 2024 года ДАРТ направило в (UN Tourism) пакет документов пяти украинских сел – Ворохты, Зеленой Рощи, Квасов, Олыки и Урича.

ООН Туризм основал глобальную инициативу «Лучшие туристические села» (The Best Tourism Villages) в 2021 году. Теперь сеть лучших туристических сел ООН Туризм, в которую входило 199 поселков со всего мира, пополнилась еще 55 новыми, в том числе двумя украинскими.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что на Львовщине строят в сесезонный горный курорт стоимостью $1,5 млрд. На его территории планируют за 15 лет построить 41 лыжную трассу длиной 75 км из 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две современные гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры.