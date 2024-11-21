Бюджет Киева получил рекордный туристический сбор во время военного положения: цифры

Туристическая отрасль столицы постепенно восстанавливается, что подтверждается рекордными поступлениями от туристического сбора за время военного положения. Об этом информирует управление туризма и продвижения КГГА.

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Общие поступления от туристического сбора Киева составляют 47,95 млн. грн., что уже превышает показатель за весь 2023 год, когда эта сумма составляла 38,5 млн. грн.

"Такие показатели демонстрируют устойчивость и высокий потенциал индустрии гостеприимства столицы при всех нынешних вызовах" , — говорится в сообщении.

Следует отметить, что данные являются важным сигналом для местной экономики и свидетельством того, что туристический сектор постепенно адаптируется к новым реалиям.

Что такое туристический сбор

Туристический сбор – это местный сбор, средства которого поступают исключительно в местные бюджеты.

Ставка туристического сбора устанавливается решением органа местного самоуправления за каждые сутки временного размещения в местах проживания (ночевки) в размере:

· до 0,5% минимальной заработной платы – для внутреннего туризма (на сегодня до 40 грн);

· до 5% минимальной заработной платы – для въездного туризма (на сегодня до 400 грн).

Напомним, что чистый доход украинских туристических компаний вырос на треть в первом полугодии 2024 года. Так, сектор туризма достиг показателя 5,8 млрд. грн., что в номинальном выражении почти на 29% превышает результаты за аналогичный период в 2023 году.

Ранее Delo.ua также сообщало о том, что два украинских села вошли в одну из самых масштабных туристических сетей мира "Лучшие туристические села" (The Best Tourism Villages) ООН Туризм (UN Tourism).