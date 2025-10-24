Туристический сбор вырос на 20% в сезон отпусков: какие регионы Украины заработали больше всего

91,7 млн. грн. туристического сбора поступило в местные бюджеты с июля по сентябрь 2025 года. Крупнейшими туристическими центрами остаются Киев, Львов и Франковщина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

По данным аналитиков, 234,4 миллионов гривен туристического сбора получили местные бюджеты за 9 месяцев 2025 года. Это на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году и в полтора раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Украинцы таки ездят отдыхать

В "Опендатаботе" отмечают, что именно летний сезон традиционно становится "золотым временем" для туристической отрасли. Так, 91,7 млн. грн. туристического сбора уплатили бизнесы с июля по сентябрь 2025 года. Это на 20% больше, чем во втором квартале — 76,2 млн грн.

Более половины туристического сбора — 53% или 125,2 млн грн — оплатил крупный бизнес: гостиницы, санатории, базы отдыха. Остальные 47% или 109,2 млн грн — малый бизнес, то есть владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов.

Аналитики отмечают, что поступления от малых предпринимателей выросли на 39%, а от крупного бизнеса – всего на 6,5% за этот период.

Какие регионы стали туристическими центрами

Киев остается постоянным лидером украинского туризма. Пятую часть или 51 млн грн туристического сбора уплатили в Киеве. 81% от этой суммы поступило от крупного бизнеса.

На втором месте Львовщина с 42,5 млн грн - здесь доля крупного бизнеса меньше, 56%. Ивано-Франковская область замкнула тройку — 32,5 млн грн, в то же время 55% туристического сбора в регионе оплатил малый бизнес.

Больше всего в сезон отпусков выросла сумма туристического сбора в Одесской области. Несмотря на это, показатели региона за 9 месяцев все еще на 17% ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

По сравнению с довоенным периодом в 5 раз выросла сумма туристического сбора на Буковине. При этом 90% суммы обеспечили владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов. Ивано-Франковская область также в лидерах: сумма туристического сбора за этот период выросла в 4,5 раза.

Туристический налог в Украине

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.

В свою очередь налоговые агенты, а это – субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д. – перечисляют его в местный бюджет.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

- до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;

до 5% – для иностранцев.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

В целом поступления от туристического сбора в Украину в 2024 году выросли почти на 23% по сравнению с 2023 годом. В бюджеты общин поступило 222,6 млн грн, тогда как в 2022 году эта сумма была на 53% меньше — 178,9 млн грн.