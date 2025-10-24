Туристичний збір зріс на 20% у сезон відпусток: які регіони України заробили найбільше

91,7 млн грн туристичного збору надійшло у місцеві бюджети з липня по вересень 2025 року. Найбільшими туристичними центрами залишаються Київ, Львівщина та Франківщина.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За даними аналітиків, 234,4 мільйона гривень туристичного збору отримали місцеві бюджети за 9 місяців 2025 року. Це на 36% більше, ніж за аналогічний період торік, і у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Українці таки їздять відпочивати

В "Опендатабот" наголошують, що саме літній сезон традиційно стає "золотим часом" для туристичної галузі. Так, 91,7 млн грн туристичного збору сплатили бізнеси з липня по вересень 2025 року. Це на 20% більше, ніж у другому кварталі цьогоріч — 76,2 млн грн.

Понад половину туристичного збору — 53% або 125,2 млн грн — сплатив великий бізнес: готелі, санаторії, бази відпочинку. Решту 47% або 109,2 млн грн — малий бізнес, тобто власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.

Аналітики зазначають, що надходження від малих підприємців зросли на 39%, а від великого бізнесу — лише на 6,5% за цей період.

Які регіони стали туристичними центрами

Київ залишається незмінним лідером українського туризму. П’яту частину або 51 млн грн туристичного збору сплатили у Києві. 81% від цієї суми надійшло від великого бізнес.

На другому місці Львівщина із 42,5 млн грн — тут частка великого бізнесу менша, 56%. Івано-Франківщина замкнула трійку — 32,5 млн грн, водночас 55% туристичного збору у регіоні сплатив малий бізнес.

Найбільше у сезон відпусток зросла сума туристичного збору на Одещині. Попри це, показники регіону за 9 місяців усе ще на 17% нижчі, ніж за аналогічний період 2021 року.

Порівняно з довоєнним періодом, у 5 разів зросла сума туристичного збору на Буковині. При цьому 90% суми забезпечили власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів. Івано-Франківщина також у лідерах: сума туристичного збору за цей період зросла у 4,5 раза.

Туристичний податок в Україні

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

У свою чергу податкові агенти, а це – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, – перераховують його до місцевого бюджету.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо, з нового року у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.

Загалом надходження від туристичного збору в Україні у 2024 роцізросли майже на 23%у порівнянні з 2023 роком. До бюджетів громад надійшло 222,6 млн грн, тоді як у 2022 році ця сума була на 53% меншою — 178,9 млн грн.