У Львові може з'явитися преміум-готель Radisson: де і коли побудують

Міжнародний девелопер Anta Group планує збудувати готель відомого бренду у центрі Львова. Відповідні переговори з мережею Radisson Hotel Group вже ведуться. Проєкт площею понад 6-7 тисяч квадратних метрів буде містити 100 номерів.

Про це повідомив у інтерв`ю Delo.ua Антон Тараненко, засновник міжнародної девелоперської компанії Anta Group. Фірма відома тим, що будує рекреаційну нерухомість за кордоном, зокрема на Балі.

"Швидше за все, це буде Radisson Red - нова лінійка готелів Radisson, що стала дуже популярною у європейських містах. Об`єкт буде мати 4 або 5 зірок", - говорить Антон Тараненко.

Готель розташується у центральній частині міста. Одна з імовірних локацій - площа Міцкевича.

Бюджет не розкривається, натомість девелопер називає приблизні цифри:

"Будівництво схожих готелів коштує орієнтовно 25-35 млн. доларів. Вартість номеру 130 - 300 доларів за ніч, в залежності від сезону та заповнюваності. Всього в готелі має бути 100 номерів площею від 30 до 45 кв.м", - говорить Антон Тараненко.

Інвестор зараз проводить перемовини з Radisson Hotel Group і оцінює ймовірність будівництва такого готелю як дуже високу.

“В цілому Radisson не проти. Але немає затверджених концепцій чи точного часу, коли розпочнеться будівництво і відкриється готель. Зазвичай перемовини і затвердження концепції тривають близько півроку. Великі готелі приділяють цьому чимало часу”, - говорить Антон Тараненко.

Феномен Radisson

В Україні всього 5 готелів Radisson Hotel Group: 3 у Києві, 1 у Буковелі та тимчасово закритий в Одесі. Компанія розглядає нові локації для будівництва готелів у місцях зі збереженим туристичним попитом.

“Львів - одне з найбезпечніших міст. До того ж, незалежно від вторгнення, зберігає позицію бізнес-сіті. Тут проходить чимало конференцій, івентів, важливих для готельної галузі. Сприяє також і його близькість до європейського кордону”, - говорить Антон Тараненко.

Radisson Hotels: Radisson Blue в Буковелі

Інвестор наголошує, що на карті Львова всього два міжнародні готельні бренди - 3-зірковий Ibis та Best Western (4 зірки), який відкрили вже під час війни, у 2022 році на площі Ринок (близько 80 номерів). За словами Тараненка, попит на ці готелі є доволі високим.

“Феномен Radisson у тому, що це найбільша готельна сітка, що має внутрішню систему бронювання. Здебільшого всі готелі бронюються через booking.com або інші онлайн-сервіси. 50% Radisson робить бронювання через свою внутрішню корпоративну систему бронювань”, - говорить Антон Тараненко.

Підприємець говорить, що цією системою користуються не лише по всій Європі, а й далеко за її межами. Тому будівництво може стати сигналом для інших іноземних інвесторів: настав час звернути увагу та туристичний та рекреаційний потенціал України.

Формат та ціни

Anta Group вже реалізувала проєкт на Балі - це готель Radisson Individuals.

“У Radisson велика кількість різних брендів. Park Inn by Radisson - 3-4-зірковий (у Києві - біля метро “Олімпійська” - ред.). Red - новий формат, що має 4-5 зірок, так само, як і Blue. Radisson Individuals теж має 4-5-зірковість, але відрізняється індивідуальним дизайном від девелопера. Водночас менеджмент, рівень управління та обслуговування, система бронювання залишається від Radisson”, - пояснює Антон Тараненко.

Radisson Hotels: Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska

Антон Тараненко планує поєднання формату "бізнес" та "відпочинок". Інфраструктура може передбачати конференц-хол для проведення івентів, не менш важливим є наявність SPA.

"Окупність такого готелю становить приблизно 10-12 років", - говорить Антон Тараненко.

Туристичний потенціал

Підприємець вважає, що навіть попри втрату регіонів і локацій, Україна має потужний туристичний потенціал.

“Коли закінчиться війна, з туризмом в Україні все буде дуже чудово. Або в гіршому разі ми перейдемо в формат Ізраїлю, коли попри війну все одно будуть їздити. За 2024 рік в Україну заїхало 1,5 мільйони іноземців. Для порівняння в післяковідному 2021 році їх було 4,5 млн, а в 2019 майже 12,5 млн”, - говорить Антон Тараненко.

Також додає, що за останні кілька років відчутне зростання ринку рекреаційної нерухомості. Але будують переважно українські забудовники. Будівництво Radisson має шанс привернути увагу й інших іноземних інвесторів.

