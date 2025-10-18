Во Львове может появиться премиум-гостиница Radisson: где и когда построят

Международный девелопер Anta Group планирует построить гостиницу известного бренда в центре Львова. Переговоры с сетью Radisson Hotel Group уже ведутся. Проект площадью более 6-7 тысяч квадратных метров будет вмещать 100 номеров.

Об этом сообщил в интервью Delo.ua Антон Тараненко, основатель международной девелоперской компании Anta Group. Фирма известна тем, что строит рекреационную недвижимость за рубежом, в том числе на Бали.

"Скорее всего, это будет Radisson Red – новая линейка отелей Radisson, ставшая очень популярной в европейских городах. Объект будет иметь 4 или 5 звезд", – говорит Антон Тараненко.

Отель расположится в центральной части города. Одна из вероятных локаций – площадь Мицкевича.

Бюджет не раскрывается, однако, девелопер называет приблизительные цифры:

"Строительство подобных гостиниц стоит ориентировочно 25-35 млн. долларов. Стоимость номера - 130-300 долларов за ночь, в зависимости от сезона и заполняемости. Всего в отеле должно быть 100 номеров площадью от 30 до 45 кв.м", – говорит Антон Тараненко.

Инвестор сейчас проводит переговоры с Radisson Hotel Group и оценивает вероятность строительства такой гостиницы как очень высокую.

"В целом Radisson не против. Но нет утвержденных концепций или точного времени, когда начнется строительство и откроется гостиница. Обычно переговоры и утверждения концепции длятся около полугода. Большие отели уделяют этому немало времени", - говорит Антон Тараненко.

Феномен Radisson

В Украине всего 5 гостиниц Radisson Hotel Group: 3 в Киеве, 1 в Буковеле и 1 в Одессе, который временно закрыт. Компания рассматривает новые локации для строительства гостиниц в местах, где сохраняется туристический спрос.

"Львов – один из самых безопасных городов. К тому же, независимо от вторжения, сохраняет позицию бизнес-сити. Здесь проходит немало конференций, ивентов, важных для гостиничной отрасли. Способствует также и его близость к европейской границе", - говорит Антон Тараненко.

Radisson Hotels: Radisson Blue в Буковеле

Инвестор отмечает, что на карте Львова всего два международных гостиничных бренда - 3-звездочный Ibis и Best Western (4 звезды), которые открыли уже во время войны, в 2022 году на площади Рынок (около 80 номеров). По словам Тараненко, спрос на эти отели достаточно высок.

"Феномен Radisson в том, что это самая большая гостиничная сетка, имеющая внутреннюю систему бронирования. В большинстве своем все отели бронируются через booking.com или другие онлайн-сервисы. 50% Radisson делает бронирование через свою внутреннюю корпоративную систему бронирований", - говорит Антон Тараненко.

Предприниматель говорит, что этой системой пользуются не только по всей Европе, но далеко за ее пределами. Поэтому строительство может стать сигналом для других иностранных инвесторов: пора обратить внимание и туристический и рекреационный потенциал Украины.

Формат и цены

Anta Group уже реализовала проект на Бали – это отель Radisson Individuals.

"У Radisson большое количество различных брендов. Park Inn by Radisson - 3-4-звездочный (в Киеве - возле метро "Олимпийская" - ред.). Red - новый формат, имеющий 4-5 звезд, так же, как и Blue. Radisson Individuals тоже имеет 4-5-звездочность, но отличается индивидуальным дизайном от девелопера." объясняет Антон Тараненко.

Radisson Hotels: Парк Inn by Radisson Kyiv Тройитска

Антон Тараненко планирует сочетание формата "бизнес" и "отдых". Инфраструктура может предусматривать конференц-холл для проведения ивентов, не менее важно наличие SPA.

"Окупаемость такой гостиницы составляет примерно 10-12 лет", - говорит Антон Тараненко.

Туристический потенциал

Предприниматель считает, что даже несмотря на потерю регионов и локаций, у Украины есть мощный туристический потенциал.

"Когда закончится война, с туризмом в Украине все будет очень здорово. Или в худшем случае мы перейдем в формат Израиля, когда, несмотря на войну, в Украину все равно будут ездить. За 2024 год в Украину заехало 1,5 миллиона иностранцев. Для сравнения, в послековидном 2020 году 1 было почти 4 млн”, - говорит Антон Тараненко.

Также добавляет, что за последние несколько лет ощутимый рост рынка рекреационной недвижимости. Но строят преимущественно украинские застройщики. Строительство Radisson имеет шанс привлечь внимание и других зарубежных инвесторов.

