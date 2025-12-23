Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Средства под госгарантии: в ноябре бизнес получил около 2 млрд грн кредитов на портфельной основе

гривны
В ноябре бизнес получил 2 млрд грн кредитов на портфельной основе / Shutterstock

Программа государственных гарантий на портфельной основе, стартовавшая в декабре 2020 года, доказала свою эффективность. За это время украинский микро, малый и средний бизнес получил 51654 кредита на общую сумму более 168 млрд грн. Только за ноябрь предпринимателям выдали 419 новых ссуд на сумму около 2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По состоянию на начало декабря 2025 г. банки обслуживают работающие кредиты на сумму почти 80 млрд грн. Государство гарантирует выплату около 36 млрд грн по этому долгу, что составляет 70% от общего выделенного лимита.

Рейтинг банков-лидеров

В настоящее время 28 банков активно финансируют бизнес по этой программе. Пятерка лидеров по количеству выданных кредитов выглядит так:

  • Приватбанк — абсолютный лидер, обслуживающий более 15,3 тысяч кредитов (22,4 млрд грн);
  • Ощадбанк – оказал поддержку 3,2 тысячам предпринимателей на 12,1 млрд грн;
  • Укргазбанк - профинансировал проекты на 10,4 млрд грн;
  • ПУМБ и Укрэксимбанк закрывают пятерку с объемами более 8 млрд грн каждый.
Кредиты под госгарантии на портфельной основе
Кредиты под госгарантии на портфельной основе / Министерство финансов Украины

География и отрасли

Наиболее активным регионом остается Киев, где бизнес привлек почти 11 млрд. грн. Также высокая активность демонстрируется Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Киевской и Одесской областями.

Что касается направлений деятельности, то больше средств направлено в стратегически важные сферы:

  • сельское хозяйство - 28,3 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность - 23,4 млрд грн;
  • торговля и ремонт - 19,8 млрд грн;
  • транспорт и логистика - 2,4 млрд грн;
  • строительство - 1,9 млрд грн.

Эти цифры подтверждают, что государственные гарантии остаются ключевым инструментом выживания и масштабирования украинских предприятий в сложных условиях.

Напомним, в сентябре предприниматели получили 506 кредитов более чем на 1,7 млрд грн, при этом доля обязательств по основному долгу, гарантированных государством, составила 904 млн гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук