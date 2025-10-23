Средства под госгарантии: в сентябре бизнес получил около 1,7 млрд грн кредитов на портфельной основе

В сентябре предприниматели получили 506 кредитов более чем на 1,7 млрд грн, при этом доля обязательств по основному долгу, гарантированных государством, составила 904 млн гривен. С начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 50 593 кредита на общую сумму 163,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу министерства финансов Украины.

По состоянию на 1 октября 2025 года 28 банков-кредиторов обслуживают 22 876 кредитов на сумму 79,2 млрд. гривен. Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 36,2 млрд гривен. Это 70% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).

По количеству кредитов, обслуживаемых под государственные гарантии, лидируют:

Приватбанк – 15148 кредитов на общую сумму 22,3 млрд грн, что составляет 62% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк – 3258 кредитов на 12 млрд грн (60% от лимита банка);

Укргазбанк – 1021 кредит на 10,5 млрд грн (71% от своего лимита);

ПУМБ – 717 кредитов на 8,6 млрд грн (88% от своего лимита);

Укрэксимбанк – 527 кредитов на 8,2 млрд грн (85% от своего лимита).

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в:

Киеве – 2 730 кредитов на общую сумму 10,6 млрд грн ;

Днепропетровской области – 1957 кредитов на 6,3 млрд грн;

Львовской – 1785 кредитов на 5,9 млрд грн;

Харьковской – 916 кредитов на 5,4 млрд. грн;

Киевской – 1520 кредитов на около 5 млрд грн;

Одесской – 1450 кредитов на 4,3 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: сельское хозяйство – это 4 541 кредит на общую сумму 28,2 млрд грн; далее следует перерабатывающая промышленность с 4 783 кредитами на 23,1 млрд грн; а также оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, лидирующая по количеству – 9530 кредитов на 20 млрд грн.

Напомним, в августе 2025 года украинские предприниматели получили 498 кредитов на общую сумму 1,9 млрд. грн, обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе.