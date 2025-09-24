Запланована подія 2

Средства под госгарантии: в августе предприниматели получили около 2 млрд грн кредитов на портфельной основе

В августе предприниматели получили около 2 млрд грн кредитов.

В августе 2025 года украинские предприниматели получили 498 кредитов на общую сумму 1,9 млрд грн, обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе. Всего с декабря 2020 года в рамках этой программы поддержки малого и среднего бизнеса выдано 49 787 кредитов на сумму 161,9 млрд грн. За время полномасштабного вторжения было предоставлено 44 637 кредитов на 151,4 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

По состоянию на 1 сентября 2025 года, 28 банков обслуживают 23 067 кредитов на сумму 79,8 млрд грн, при этом обязательства по основному долгу, гарантированные государством, составляют 36,5 млрд грн, что составляет 71% от общего лимита гарантий в 51,7 млрд грн.

Лидерами среди банков по количеству выданных кредитов являются:

  • ПриватБанк (15 402 кредита) на 23,2 млрд грн;
  • Сбербанк (3 253 кредита) на 12,1 млрд грн;
  • Укргазбанк (1 018 кредитов) на 10,6 млрд грн;
  • ПУМБ (716 кредитов) на 8,4 млрд грн;
  • Укрэксимбанк (478 кредитов) на 7,8 млрд грн.
Больше кредитов было выдано предпринимателям в Киеве (2 751 кредит) на 10,6 млрд грн, а также в:

  • Днепропетровской области - 1 969 кредитов на 6,3 млрд грн;
  • Львовской области - 1 816 кредитов на 6 млрд грн;
  • Харьковской области - 912 кредитов на 5,4 млрд грн;
  • Киевской области - 1 546 кредитов на 5,1 млрд грн;
  • Одесской области – 1 464 кредита на 4,3 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше кредитов было предоставлено в сферах:

  • сельское хозяйство – 4 676 кредитов на 28,6 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность – 4 722 кредита на 22,9 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля – 9 644 кредита на 20,3 млрд грн;
  • транспорт и складское хозяйство – 1 191 кредит на 2,5 млрд грн;
  • строительство – 753 кредита на 1,9 млрд грн.
Напомним, на июль в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине предприниматели получили 43,5 тыс. кредитов на 147,3 млрд грн гарантированных государством на портфельной основе.

Автор:
Татьяна Ковальчук