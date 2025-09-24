Кошти під держгарантії: у серпні підприємці отримали близько 2 млрд грн кредитів на портфельній основі

У серпні 2025 року українські підприємці отримали 498 кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, забезпечених державними гарантіями на портфельній основі. Загалом, з грудня 2020 року, в рамках цієї програми підтримки малого та середнього бізнесу видано 49 787 кредитів на суму 161,9 млрд грн. За час повномасштабного вторгнення було надано 44 637 кредитів на 151,4 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Станом на 1 вересня 2025 року, 28 банків обслуговують 23 067 кредитів на суму 79,8 млрд грн, при цьому зобов'язання з основним боргом, гарантовані державою, становлять 36,5 млрд грн, що є 71% від загального ліміту гарантій у 51,7 млрд грн.

Лідерами серед банків за кількістю виданих кредитів є:

ПриватБанк (15 402 кредити) на 23,2 млрд грн ;

Ощадбанк (3 253 кредити) на 12,1 млрд грн ;

Укргазбанк (1 018 кредитів) на 10,6 млрд грн ;

ПУМБ (716 кредитів) на 8,4 млрд грн ;

Укрексімбанк (478 кредитів) на 7,8 млрд грн.

Найбільше кредитів було видано підприємцям у Києві (2 751 кредит) на 10,6 млрд грн, а також у:

Дніпропетровській області – 1 969 кредитів на 6,3 млрд грн ;

Львівській області – 1 816 кредитів на 6 млрд грн ;



Харківській області – 912 кредитів на 5,4 млрд грн ;

Київській області – 1 546 кредитів на 5,1 млрд грн ;

За видами економічної діяльності найбільше кредитів було надано у сферах:

сільське господарство – 4 676 кредитів на 28,6 млрд грн ;

переробна промисловість – 4 722 кредити на 22,9 млрд грн ;

оптова та роздрібна торгівля – 9 644 кредити на 20,3 млрд грн ;

транспорт та складське господарство – 1 191 кредит на 2,5 млрд грн ;

будівництво – 753 кредити на 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, станом на липень у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні підприємці отримали 43,5 тис. кредитів на 147,3 млрд грн гарантованих державою на портфельній основі.