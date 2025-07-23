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За час війни бізнес отримав 147,3 млрд грн кредитів на портфельній основі: які банки лідирують

гривні
За час війни бізнес отримав 147,3 млрд грн кредитів. / Depositphotos

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні за час дії воєнного стану підприємці отримали 43,5 тис. кредитів на 147,3 млрд грн гарантованих державою на портфельній основі. З моменту дії інструменту держгарантій — грудня 2020 року — видано 48 653 кредитів на загальну суму 157,7 млрд гривень. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

У червні підприємці отримали 724 кредити на 3,6 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 2,1 млрд гривень.

Станом на 1 липня 2025 року 29 банків-кредиторів обслуговують 23 249 кредитів на 80,3 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,5 млрд гривень. Це 71 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів на портфельній основі лідирують такі банки:

  • Приватбанк – 15 551 кредит на загальну суму 24 млрд грн, що становить 67 % від ліміту таких гарантій, наданих банку; 
  • Ощадбанк – 3 286 кредитів на 11,7 млрд грн (58 % від ліміту банку); 
  • Укргазбанк – 1 011 кредитів на 10,6 млрд грн (71 % від свого ліміту); 
  • ПУМБ – 710 кредитів на 8,2 млрд грн (82 % від свого ліміту); 
  • Укрексімбанк – 516 кредитів на 8,1 млрд грн (85 % від свого ліміту).
Фото 2 — За час війни бізнес отримав 147,3 млрд грн кредитів на портфельній основі: які банки лідирують

Регіони-лідери за обсягом гарантованих кредитів

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується:

  • у Києві – 2 799 кредитів на загальну суму 10,9 млрд грн; 
  • у Дніпропетровській області – 1 962 кредити на 6,4 млрд грн; 
  • у Львівській – 1 844 кредити на 6,0млрд грн; 
  • у Харківській – 881 кредитів на майже 5,3 млрд грн; 
  • у Київській – 1 541 кредит на 5,1 млрд грн; 
  • в Одеській – 1 514 кредитів на 4,6 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у наступних сферах:

  • сільське господарство – 4 864 кредити на загальну суму близько 29 млрд грн; 
  • переробна промисловість – 4 568 кредитів на 22,3 млрд грн; 
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 785 кредитів на 20,8 млрд грн; 
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 213 кредити на 2,6 млрд грн; 
  • будівництво – 740 кредитів на майже 2 млрд грн.
Фото 3 — За час війни бізнес отримав 147,3 млрд грн кредитів на портфельній основі: які банки лідирують

Нагадаємо, у травні 2025 року підприємці отримали кредитів на загальну суму 3,6 млрд грн, при цьому понад 1,9 млрд грн основного боргу було гарантовано державою.

Автор:
Тетяна Ковальчук